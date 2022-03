Ribery, dopo l’incidente arriva la sanzione della Salernitana

Brutta disavventura per il campione francese nella notte tra domenica e lunedì. Il club lo ha voluto punire con una multa

Spavento per Franck Ribery, che nella notte tra domenica e lunedì è stato coinvolto in un incidente automobilistico. Secondo le ultime indiscrezioni, non è chiaro se il francese fosse alla guida della macchina oppure sul lato passeggero. Lo schianto violento contro un semaforo è avvenuto intorno alle 3.30 del mattino e proprio per questo la Salernitana ha deciso di sanzionare il giocatore con una multa. Oltre il danno, dunque la beffa per Ribery. Il giocatore dovrà stare al riposo dopo aver ottenuto cinque punti di sutura.

Sandro Caramazza