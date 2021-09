Ribery alla Salernitana: un piccolo bagliore di luce nell’estate dell’incoerenza

Il fuoriclasse francese arriva a Salerno, scrivendo una delle pagine più belle di questa sessione di mercato. Inoltre, “Scarface” riapre un diario dei ricordi ricco di fuoriclasse

Se qualcuno vi chiede cosa significa la frase “Il calcio è dei tifosi“, voi non abbiate paura e rispondetegli con l’immagine di Franck Ribery con addosso la maglia della Salernitana. Ieri, probabilmente, si è scritta una delle pagine più belle di questa pazza e incoerente estate di mercato. L’approdo di Ribery a Salerno, infatti, riconsegna a questo sport, seppur in minima parte, quel pizzico di credibilità e vera passione che il ‘dio denaro’ ha completamente soppiantato. Nell’estate del PSG pigliatutto e del falso amore e poco professionismo dei vari Lukaku e CR7, l’arrivo di Ribery all’Arechi ridà lustro alla vera e tanto discussa frase “Il calcio è dei tifosi”.

LA PASSIONE DI SCARFACE

Il suo arrivo alla Salernitana contribuisce (come se non bastasse) ad aumentare la stima verso il giocatore francese. A 38 anni suonati, considerato per anni uno dei migliori giocatori della sua generazione e con una carriera gloriosa alle spalle, “Scarface” ha deciso di non smettere con la sua grande passione e pur di rimanere a giocare ad alti livelli e sentirsi “vivo” e non un giocatore ormai tramontato, Ribery ha scelto di volare a Salerno, abbandonando le probabili piste molto remunerative economicamente come quelle qatariote e americane. Quel: “Ho una passione dentro non solo per divertirmi ma per aiutare la squadra” (fonte Gianluca Di Marzio.it), detto in conferenza stampa, ha una valenza significativa che nel calcio di oggi è ormai difficile trovare.

RIBERY IN GRANDE COMPAGNIA

L’arrivo di Ribery alla Salernitana riapre il diario dei ricordi legati a tutti quei passaggi di grandi nomi verso le squadre cosiddette piccole. Accanto, infatti, al grande fuoriclasse francese si affiancano colleghi dal grande lustro come l’amico Luca Toni, militante dal 2013 al 2016 al Verona. Magic box Gianfranco Zola che dopo aver incantato Stamford Bridge decise di chiudere i giochi al Cagliari. Il grandissimo Roberto Baggio che chiuse la sua meravigliosa carriera al Brescia. Ritornando in tema scaligero, non si può dimenticare Rafa Marquez e il suo quasi biennio in gialloblu, mentre, ritornando un po’ indietro nel tempo, rimarrà scritta nei libri di storia l’esperienza di Zico all’Udinese o quella di Gheorghe Hagi al Brescia. Grandi nomi e grandi campioni a cui si affianca anche “Scarface”.

Fonte foto: FanPage

Sandro Caramazza