Ribaltone Milan, Maldini e Massara esonerati da Cardinale

Incredibile la rivoluzione in casa rossonera. La proprietà americana ha deciso di sollevare dagli incarichi l’ex bandiera e il suo socio

Paolo Maldini e Frederic Massara non saranno più i dirigenti del Milan, rispettivamente Direttore dell’Area Tecnica e Direttore Sportivo. Ieri è arrivata l’incredibile rivoluzione promossa dal numero uno di Red Bird, Gerry Cardinale. Il proprietario americano ha dato loro il benservito in maniera tempestiva affidando temporaneamente i due nuovi ruoli a Giorgio Furlani e Geoffrey Moncada. Il motivo? Agli americani non è piaciuta la gestione sportiva dell’ultimo anno, tra una campagna di mercato scadente – giudicato negativo l’acquisto oneroso per 35 milioni di Charles De Ketelaere così come quello di Origi – e una stagione insoddisfacente, nonostante l’arrivo fino alle semifinali di Champions League.

Sandro Caramazza

Fonte foto: Open