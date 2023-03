Retegui in Nazionale, l’ufficialità arriva proprio da Mancini

Adesso è definitivo, l’attaccante del Tigre – classe 1999 vestirà per la prima volta la maglia dell’Italia. Ad annunciarlo lo stesso CT azzurro

Dopo le indiscrezioni, è arrivata anche l’ufficialità per bocca dello stesso Roberto Mancini: Mateo Retegui sarà convocato in Nazionale per le prossime due sfide contro Inghilterra e Malta, valide per le qualificazioni ad Euro 2024. Nella serata di ieri, lo stesso CT campione d’Europa ha detto a Dazn: “Lo stavamo seguendo da tempo, è un ragazzo giovane, da due anni gioca titolare nel campionato argentino, ha delle qualità che in questo momento a noi purtroppo mancano. Pensavamo che non volesse venire, invece ha detto subito sì e quindi lo abbiamo convocato“. Senza Immobile, Raspadori e probabilmente Belotti, il vuoto dell’attacco azzurro – ad oggi costituito solo da Scamacca (non al meglio) e Gnonto – sarà ricoperto proprio da Retegui. Si parla già di possibile titolarità contro l’Inghilterra il 23 marzo.

Sandro Caramazza