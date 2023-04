Retegui corteggiato anche in Germania: ci prova l’Eintracht Francoforte

L’oriundo della Nazionale azzurra piace tanto in Europa. Su di lui anche la squadra detentrice dell’ultima edizione dell’Europa League

Mateo Retegui con molta probabilità lascerà l’Argentina in estate. L’oriundo convocato per la prima volta da Roberto Mancini in Nazionale ha tantissimi corteggiatori. In Italia, Inter, Lazio e Roma; ma anche in Germania: l’ultimo l’Eintracht Francoforte. L’attaccante, oggi al Tigre ma di proprietà del Boca Juniors, vorrebbe aspettare proprio l’Inter. La Beneamata ha però altri problemi da risolvere al momento. A giugno, il Tigre riscatterà Retegui per 2,5 milioni dal Boca Juniors (gli xeneizes avranno il 50% sulla futura rivendita). Si prospetta un estate molto calda.

Sandro Caramazza

Fonte foto: Fantacalcio.it