Reijnders obiettivo concreto del Milan, si entra nel vivo

Tempo di lettura meno di un minuto

Il centrocampista dell’AZ Alkmaar interessa moltissimo al club rossonero, che potrebbe affondare il colpo anche nelle prossime ore

Tijjani Reijnders è un obiettivo concreto del Milan per la linea mediana. Dopo aver chiuso in uscita Sandro Tonali al Newcastle e in entrata Loftus-Cheek dal Chelsea, il Milan starebbe pensando a rafforzare ulteriormente il centrocampo con Reijnders. Il 24 enne olandese dell’AZ Alkmaar è valutato circa 20 milioni di euro. Il Diavolo offre al momento una cifra più bassa, ma le parti potrebbero incontrarsi a metà strada. Già domani può essere la giornata decisiva magari non per chiudere ma per fare il passo decisivo. È una primissima scelta di Pioli.

Sandro Caramazza

Fonte foto: Calciomercato.com