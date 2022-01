Reggina, cambia la guida tecnica: Stellone subentra a Toscano

La società calabrese ha scelto l’ex tecnico del Frosinone come prossimo allenatore della Prima squadra

La Reggina dopo aver esonerato Mimmo Toscano ha deciso di affidare la squadra a Roberto Stellone. L’ex tecnico del Frosinone avrà l’arduo compito di risollevare le sorti del club amaranto. I calabresi, infatti, si trovano al quattordicesimo posto in classifica a quota 23 punti, a -3 dalla zona play-out. La Reggina è reduce da una serie di risultati negativi decisamente evidenti con una sola vittoria nelle ultime 10 partite di campionato. L’ultimo successo è datato 5 novembre in trasferta sul campo del Cosenza. Fatale per l’ex tecnico Toscano il KO esterno contro il Monza per 1-0. Per mister Stellone, esordio subito complicato con la Ternana.

Sandro Caramazza