Record per la Fiorentina, prima squadra nelle 4 finali

I Viola diventano i primi a raggiungere l’ultima partita in Coppa dei Campioni, Coppa Uefa, Conference League e Coppa delle Coppe

Con la vittoria di ieri contro il Basilea, la Fiorentina si è qualificata alla finale di Conference League, dove affronterà il West Ham il 7 giugno. Avendo raggiunto l’ultimo atto anche in Conference League, la squadra di Italiano diventa il primo club a raggiungere la finale in tutte le quattro principali competizioni stagionali della storia Uefa, escludendo dunque la Supercoppa europea e la Coppa Intertoto. La Fiorentina ha infatti raggiunto e perso la finale di Coppa Campioni nel 1957 contro il Real Madrid per 2-0, ha perso la finale di Coppa Uefa nel 1990 contro la Juventus per 3-1 e 0-0 e ha raggiunto due volte la finale di Coppa delle Coppe, vincendo l’edizione del 1961 contro i Rangers per 0-2 e 2-1 e perdendo nel 1962 contro l’Atletico Madrid per 3-0, nella gara di ripetizione dopo l’1-1 della prima gara.

Fiorentina e West Ham si affronteranno il 7 giugno all’Eden Arena di Praga nell’ultimo atto della Conference League 2022-23.

Davide Farina