Record Inter, superata la Juventus della stagione 2013-14

Tempo di lettura 1 minuto

I nerazzurri, ieri vincendo a Udine 2-1, hanno staccato un nuovo importante traguardo per quanto riguarda la Serie A. In gol per 31 giornate di fila a partire dalla prima giornata di campionato

L’Inter stabilisce un record molto importante e significativo: nerazzurri a segno per 31 giornate consecutive. Nessuno nella storia della Serie A ha fatto meglio. Superata anche la Juventus di Antonio Conte, che nella stagione 2013-14 era riuscita ad andare in rete per 30 giornate di fila. L’Inter, grazie al 2-1 di Udine, ha superato i bianconeri. Si tratta dell’ennesima dimostrazione di forza e superiorità di un’Inter disarmante. I nerazzurri sono ormai prossimi a vincere il loro ventesimo scudetto. Mancano otto punti nelle ultime sette giornate. Il derby del 22 aprile contro il Milan potrebbe risultare decisivo.

Sandro Caramazza

Fonte foto: Tag 24