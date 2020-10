Reazione blucerchiata e abisso viola, la Fiorentina cade in casa con la Sampdoria

Finisce 2-1 per i ragazzi di Ranieri l’anticipo del venerdì, prima vittoria per gli ospiti e seconda sconfitta consecutiva subita dai viola

Si riaccendono le luci al Franchi dopo la prima giornata, la Fiorentina ospita la Sampdoria per il terzo turno in serie A. Iachini arriva al match ripensando alla sconfitta beffa nel finale concitato di San Siro contro l’Inter, Claudio Ranieri dopo due debacle consecutive. La seconda, in casa con il Benevento, dopo esser stati in vantaggio di due reti, ancora fa male ai blucerchiati. Entrambe le squadre sono in cerca di riscatto. I viola devono rinunciare a Ribery che va addirittura in tribuna, la Samp butta nella mischia Damsgaard. Ecco gli undici iniziali:

Fiorentina (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Ceccherini, Caceres; Chiesa, Bonaventura, Amrabat, Castrovilli, Biraghi; Kouamé, Vlahovic.

Sampdoria (4-4-2): Audero; Bereszynski, Yoshida, Tonelli, Augello; Candreva, Thorsby, Ekdal, Damsgaard; Ramirez, Quagliarella.

Primo tempo

Più Fiorentina nei primi minuti, il possesso palla viola si dimostra però sterile, la Sampdoria controlla senza particolari problemi. Al 9′ ecco la prima palla gol con Bonaventura che centra per Kouamè, l’attaccante da ottima posizione in mezzo all’area manda fuori. Ci prova cinque minuti dopo Vlahovic, il suo tiro da fuori è respinto da Audero. La Fiorentina spinge, tenta anche Biraghi su punizione, palla in out di un soffio. La Samp si scrolla di dosso il torpore, Ramirez suona la carica e con un tiro alto di poco tiene viva la sua squadra. Episodio dubbio al 23′, gol annullato a Quagliarella per un presunto fallo su Dragowski.

Ora il match è più equilibrato. Al 36′ mischione in area Fiorentina con un autotraversa di Castrovilli poi Damsgaard non riesce a mettere in porta. Ora è un colpo su colpo. Prima Bonaventura impegna Audero poi è Ramirez a chiamare alla parata Dragowski con un bel colpo di testa. Minuto 41, Ceccherini trattiene Quagliarella in area, per l’arbitro non ci sono dubbi, calcio di rigore. Dal dischetto è infallibile il numero 27 blucerchiato, Samp in vantaggio. Un fulmine a ciel sereno, si va negli spogliatoi con gli ospiti in vantaggio.

Secondo tempo

Dopo dieci minuti incrocio dei pali di Candreva che da posizione defilata con una staffilata potente scheggia il legno. Cambia Iachini, fuori Kouamè dentro Cutrone. I viola provano a recuperare ma la Samp si chiude a dovere. Il match fila via ma al 72′ ecco l’episodio: tiraccio di Milenkovic che pesca a centro area Vlahovic, la punta stoppa e fulmina Audero. La Fiorentina trova il pareggio insperato e tenta il sorpasso.

La squadra di Ranieri non si abbatte e prima si vede annullare un gol di Thorsby per fallo di mano, giusto, di Tonelli. All’ 83′ gran lancio direttamente di Audero, la difesa gigliata si perde completamente Verre che solo davanti al portiere lo beffa con un pallonetto perfetto. Delirio in panchina, la Samp è di nuovo avanti. Si arriva al 95′, palla della disperazione sui piedi di Federico Chiesa, diagonale secco dell’esterno e palo pieno. Spavento e gioia per la Doria, triplice fischio e primi tre punti in campionato.

Fiorentina sfortunata ma distratta, poco gioco e convinzione per i ragazzi di Iachini. Bella prova della Samp che reagisce alle prime partite e mette sul campo il carattere del suo allenatore.

Glauco Dusso