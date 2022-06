Real Madrid show sul mercato: dopo Rudiger preso anche Tchouameni

I blancos hanno trovato l’accordo sia con il Monaco che con il calciatore e si preparano ad accogliere in rosa il secondo grande acquisto di questa sessione di mercato

Il Real Madrid non si ferma e dopo Rudiger, preso a parametro zero dal Chelsea, acquista anche Aurelien Tchouameni, fortissimo centrocampista francese, dal Monaco per la cifra monstre di 80 milioni più altri 20 di bonus. Colpo galactico della dirigenza che dopo la vittoria di Liga e Champions League vuole continuare a dominare sia in Spagna che in Europa. Tchouameni vanta già 10 presenze con la nazionale francese a 22 anni ed è stato un pilastro del Monaco di quest’anno totalizzando 50 presenze e cinque reti. Il centrocampo del Real si fa sempre più forte; Tchouameni si va ad aggiungere all’altro gioiellino Camavinga ed ovviamente al trio delle meraviglie, Casemiro, Kroos e Modric.

Fonte foto: calcionews24.com

Alessandro Fornetti