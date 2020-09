Real Madrid, ripetersi è possibile

I blancos dopo la Liga dello scorso anno sono i favoriti per bissare il successo in patria

Il Real Madrid di Zidane ha vissuto un periodo davvero brillante dalla ripresa del campionato scorso, superando il Barcellona in classifica e vincendo un campionato davvero avvincente, trascinato da due fenomeni come Sergio Ramos e Karim Benzema. In Champions invece la storia è stata diversa con le Merengues che non sono riuscite a ribaltare il Manchester City ed accedere alle final eight di Lisbona.

Ora che una nuova stagione sta per cominciare, con il Real che esordirà una settimana più tardi a causa del prolungato impegno in coppa, Zidane e i suoi vorranno bissare il successo approfittando di una situazione davvero favorevole. Nonostante un mercato che non abbia portato granchè e il bisogno di sfoltire una rosa colma di giocatori fuori dal progetto, il Real Madrid partirà con i favori del pronostico vista la non idilliaca situazione a Barcellona. Confermarsi è sempre difficile ma riuscire a farlo sarebbe un gran passo per i blancos che non vincono due campionati di fila dalla stagione 2007/2008 quando bissarono il successo dell’anno prima.

In Champions League invece servirà qualcosa di più perchè sarà pur vero, come ha detto Modric, che senza Cristiano Ronaldo il Real è più squadra, ma i gol e la leadership del portoghese sono mancate nelle ultime due competizioni e i blancos non sono mai andati oltre gli ottavi di finale. Togliere lo scettro di Campione d’Europa al Bayern Monaco non sarà affatto facile con i bavaresi che restano la squadra da battere, ma questo Real Madrid ha comunque l’esperienza ed i calciatori giusti per farcela pur partendo magari da una posizione più defilata.

