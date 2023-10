Real Madrid: morto il vicepresidente Fernandez-Tapias, aveva 84 anni 

Tempo di lettura 1 minuto

Tapias era un imprenditore del settore navale, nonché numero due dei Blancos

Dopo la gioia di ieri sera per la vittoria in Champions League sul campo del Braga, questa mattina un lutto ha colpito tutto il Real Madrid. Il vice presidente dei Blancos Fernando Fernandez-Tapias è infatti venuto a mancare all’età di 84 anni. Tapias era membro del club madrileno e ha fatto parte di tutti i consigli di amministrazione presieduti da Florentino Perez e dal 2000 al 2006 è stato anche vicepresidente del cda. Dal 2009 infine, aveva assunto la carica di primo vice presidente della società, sostituendo spesso e volentieri lo stesso Florentino Perez quando quest’ultimo non poteva assistere alle partite importanti della squadra. “Fernando Fernández-Tapias è stato un esempio di lealtà, impegno e dedizione al Real Madrid. La sua morte rappresenta una grande perdita per il club e per tutti i tifosi. Riposa in pace“, così termina il comunicato con cui il Real Madrid ha salutato il suo numero due.

Luca Missori

(Fonte immagine: Semana.es)