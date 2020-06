Real Madrid, che duello con il Barcellona per la conquista della Liga

I blancos comandano per il vantaggio negli scontri diretti, ma la lotta contro gli eterni rivali sarà fino all’ultima giornata

Il Real Madrid di Zidane si è preso la vetta della classifica lunedì, vincendo sul campo della Real Sociedad e approfittando del pari del Barcellona contro il Siviglia. Ora non intende più mollarla e dopo il successo di misura dei blaugrana contro l’Athletic Bilbao ha riposto alla grande battendo con un secco 2-0 un Maiorca sempre più immischiato nella lotta per non retrocedere. I due club più forti di Spagna stanno dando vita ad un duello bellissimo, punto a punto che si protrarrà fino all’ultima giornata.

Le Merengues anche contro il Maiorca hanno mostrato solidità in difesa e grande qualità in avanti, dove Vinicius ha trovato un gol con lo scavetto e successivamente, sempre con lo stesso gesto tecnico, ha centrato la traversa. La certezza più grande però non può che essere rappresentata dal grande capitano dei blancos: Sergio Ramos ha timbrato ancora il cartellino, ottava volta in Liga in questa stagione, stavolta con un magistrale calcio di punizione che ha lasciato immobile il portiere avversario. Al di là dell’incredibile contributo offensivo, Ramos si conferma leader difensivo impeccabile e vorrà sicuramente continuare a trascinare i suoi verso la conquista della Liga.

A sette giornate dalla fine il destino è nelle mani dei Galacticos che operato il sorpasso sul Barcellona dovranno cercare di vincerle tutte per restare in cima; guardando il calendario, tutte le avversarie sono alla portata, gli scontri più difficili sono sulla carta quelli consecutivi contro Getafe e Athletic Bilbao il 2 e 5 luglio.

Fonte foto: haberglobal.com.tr

Alessandro Fornetti