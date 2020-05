Real, che nomi per l’attacco

Halland, Kane e Havertz tra i desideri del presidente Florentino Perez

Continua la ripresa degli allenamenti a Valdebabas, con il Real Madrid già a lavoro da ben otto giorni, dopo la clausura forzata di due mesi a causa del Covid-19. In attesa della decisione definitiva sull’avvio o meno della Liga (data possibile, 13 giugno), le Merengues sono ritornare sul rettangolo verde, sotto la supervisione di Zidane. Il diktat è, comunque, quello ormai consono in quasi tutte le leghe europee, sedute individuali a piccoli gruppi con o senza palla.

Se il calcio giocato è temporaneamente fermo, il calciomercato, è, invece, quel motore che mai, probabilmente, avrà una battuta d’arresto. E se c’è poi di mezzo la squadra più importante al mondo, allora diviene tutto più facile. I nomi che circolano intorno al marchio madrileno sono come sempre tanti e di grande caratura: tra questi vi è quello di Harry Kane (att. Tottenham) e dei gioielli Kai Havertz (cen. Leverkusen) ed Erling Halland (att. Dortmund) .

Il primo è un amore di vecchia data, con Florentino Perez, che secondo la rivista Don Balon, sarebbe pronto a mettere sul piatto due pezzi niente male come Bale e Jovic. Su Havertz, come scrivono dalla Spagna, è stato l’agente del giocatore ha offrirlo alle Merengues, ma sulle sue tracce guai a sottovalutare l’interesse anche della Juventus. Interessante, invece, il capitolo Halland, divenuto nel giro di nemmeno un anno, il crack più corteggiato al mondo. Il Real sembrerebbe in pole ma attenzione alla clausola di 75 milioni in vigore, però, solo dall’estate del 2022.

Intanto, il Real si apre al campo della solidarietà. Notizie delle ultime ore è, infatti, l’organizzazione di un torneo chiamato “European Solidarity Cup”, finalizzato alla celebrazione del personale sanitario, nella sua lotta contro il Coronavirus. Il torneo, organizzato insieme a Bayern Monaco e Inter, dovrebbe svolgersi nel 2021 e raccoglierà proventi che saranno devoluti a strutture sanitarie.

Sandro Caramazza