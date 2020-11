Rashford, un grande uomo sia dentro che fuori dal campo

Il giovane attaccante inglese è alle prese con una campagna solidale per aiutare i bambini più bisognosi d’Inghilterra

Essere grandi calciatori non significa soltanto avere piedi buoni e saper fare qualche gol o assist al proprio compagno, ma significa anche essere grandi sportivi e soprattutto grandi uomini sia dentro che fuori dal rettangolo verde. Marcus Rashford, nonostante i suoi ancora 23 anni, è già diventato tutto questo, un esempio da seguire per chi ama questo meraviglioso sport, quale il calcio e per chi ogni giorno ha il dovere di salvaguardare il nostro pianeta. L’attaccante del Manchester United è, infatti, uno dei più grandi sportivi ad impegnarsi ogni giorno nel sociale, sia protestando contro la brutta piaga del razzismo, sia per aiutare tutte quelle persone meno fortunate di lui, ovvero i bambini più bisognosi presenti tra le famiglie di Manchester e dell’Inghilterra in generale.

Il gol più bello di Rashford

Attraverso la petizione #EndChildFoodPoverty, Rashford ha iniziato a lottare, appunto, contro la povertà alimentare dei bambini più bisognosi, ottenendo anche l’appoggio di gestori di bar, ristoranti e grandi catene commerciali, come Co-op, Tesco, Deliveroo, Kellogg’s e McDonald. Il forte attaccante inglese, oltre a segnare in campo (già 7 reti in 11 partite stagionali), entusiasma anche nelle questioni extra campo. Un vero proprio attivista a tutti gli effetti, come si può notare anche dalla lettera inviata lo scorso 16 giugno al giornale inglese “The Guardian”, in cui affermava: “La povertà alimentare in Inghilterra è una pandemia che potrebbe durare generazioni se non facciamo qualcosa ora”.

Probabile personalità dell’anno

Un ideale quello di Rashord coltivato negli anni, dal momento che anche lui, nato a Wythenshawe, nella periferia sud di Manchester, ha vissuto quei momenti difficili quando era ancora un bambino. L’attivismo solidale del giovane inglese deve, però, fronteggiare anche il governo conservatore londinese, il quale avrebbe declinato una mozione di legge relativa al prolungamento dei buoni pasto durante il periodo natalizio e fino alle vacanze pasquali del 2021. Intanto, Rashford è passato in testa ai bookmakers per quanto riguarda il premio Bbc Sport, Personalità dell’anno 2020. L’attaccante ha, infatti, sorpassato nelle ultime settimane sia il campione di Formula 1 Lewis Hamilton, che il pugile Tyson Fury.

