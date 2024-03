Ranking Uefa, l’Italia allunga ulteriormente sulla Germania

Tempo di lettura 1 minuto

Grazie ai risultati positivi delle italiane tra Europa e Conference League si avvicina il quinto posto per la Champions League

Dalla prossima stagione ci sarà la nuova formula della Champions League che includerà 4 squadre in più, 2 di queste verranno assegnate tramite il Ranking Uefa per nazioni di anno in anno. Per ottenere punti in questa classifica le squadre impegnate nelle competizioni europee devono ottenere dei risultati positivi (vittorie o pareggi e passaggio del turno) all’interno delle stesse. Grazie alle vittorie di Roma, Milan e Fiorentina e al pareggio dell’Atalanta, l’Italia ha consolidato il primo posto nel Ranking Uefa allungando sulla Germania che si trova al secondo posto.

L’Italia viaggia spedita verso la possibilità di portare 5 squadre nella prossima edizione della Champions League.

Fonte foto: eurosport.it

Davide Farina