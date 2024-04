Ranking Uefa: Italia sempre più vicina alle 5 squadre in Champions

Tempo di lettura 1 minuto

L’andata dei quarti di finale di Europa e Conference League porta tanti punti nel sacco che contiene in regalo il posto per la quinta formazione italiana nella massima competizione europea per club per la prossima stagione

La sorprendente vittoria dell’Atalanta con il Liverpool, quella della Roma nel derby europeo con il Milan ed il pareggio della Fiorentina con il Viktoria Plzeň in Conference, permettono di blindare il primo posto nel Ranking Uefa con 18.428 punti, guadagnando anche sulle inseguitrici, con la Germania (16.785) che scavalca l’Inghilterra (16.750) al secondo posto. La Certezza del primo posto è ormai ad un passo, con una tra Roma e Milan in semifinale, l’Atalanta non dovrebbe perdere nel ritorno col Liverpool e la Fiorentina dovrebbe battere il Viktoria Plzeň al Franchi. Va considerato inoltre che i risultati delle formazioni inglesi e tedesche impegnate in Champions, potrebbero già determinare il primo posto dell’Italia in anticipo.

Fonte foto: blogdicalcio.it

Luigi A. Cerbara