Ranieri saluta la Sampdoria; i nomi dei possibili successori

L’allenatore ha comunicato il suo addio, il suo bilancio nei liguri però è assolutamente positivo

La notizia era ormai nell’aria, oggi è arrivata la conferma; Claudio Ranieri lascia la Sampdoria dopo due anni nei quali ha lavorato benissimo e ha portato i liguri ad un sostanziale miglioramento, sia nel valore della rosa che nella classifica. Il mister romano, nel suo primo anno, ha saputo risollevare una squadra che sembrava spacciata, le ha ridato grinta ed entusiasmo e l’ha portata ad una salvezza insperata. In questa stagione invece la sua Sampdoria ha condotto un campionato di tutt’altro livello chiudendo al nono posto a prescindere dal match di domani e dando battaglia a tutte le big, soprattutto nel girone di andata. Ranieri e i suoi hanno infatti fatto vittime illustri come l’Inter campione d’Italia, ma anche Atalanta, Lazio e Roma.

Dopo 72 panchine, contando quella di domani contro il Parma, nelle fila blucerchiate l’avventura di Ranieri può considerarsi dunque molto positiva e la dirigenza doriana dovrà cercare un nuovo tecnico che non lo faccia rimpiangere.

I nomi in ballo per la panchina blucerchiata sono diversi e più o meno possibili. Tra i profili più graditi al presidente Ferrero ci sono Luca Gotti dell’Udinese e Roberto D’Aversa del Parma, ma entrambi devono ancora conoscere il proprio futuro con le attuali compagini. In secondo piano l’ex Crotone Giovanni Stroppa e il tecnico dello Spezia Vincenzo Italiano, che ha molto mercato ma potrebbe scegliere di restare dov’è. Per ultimo piace anche Paolo Zanetti del Venezia, che si giocherà la promozione in A contro il Cittadella e dunque ogni discorso per lui è prematuro.

Fonte foto: sampnews24.com

Alessandro Fornetti