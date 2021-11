Ranieri giustizia Solskjaer, il Manchester United esonera il tecnico

Red Devils ancora una volta sconfitti in Premier League, il 4-1 subìto in casa del Watford è stato fatale all’allenatore norvegese

La notizia era nell’aria, da ieri è realtà. La panchina del Manchester United ora è in cerca di un padrone. Al momento la guida della squadra va a Carrick, in attesa che la società prenda una decisione definitiva. Ennesima figuraccia dei diavoli rossi che sono stati soverchiati da Claudio Ranieri e il suo Watford in una partita senza possibilità di replica. In inferiorità numerica e irriconoscibile, il Manchester si è consegnato agli avversari per un 4-1 senza discussioni. Adesso è toto panchina per chi siederà alla guida di Cristiano Ronaldo e compagni. Si fanno nomi importanti come Zidane e addirittura, smentito poi dall’interessato, Luis Enrique. Il profilo probabilmente più accessibile è quello di Rodgers che però andrebbe liberato dal Leicester, ma lo stesso allenatore si è detto contento della sua situazione. Nuvole nere si addensano su Manchester sponda United, si attendono sviluppi.

Glauco Dusso