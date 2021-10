Ranieri è di nuovo in pista: sarà lui il nuovo tecnico del Watford di Pozzo

Il mister ritorna in panchina dopo l’esperienza con la Sampdoria. Per l’allenatore romano si tratta della quarta esperienza come manager di una squadra inglese

Dilly ding dilly dong he’s back… Claudio Ranieri, dopo due anni e mezzo, ritorna ad allenare su una panchina di Premier League, si tratta del Watford della famiglia Pozzo. L’ex condottiero della favola Leicester dunque approda nuovamente in Inghilterra per rialzare la china degli Hornetz, quindicesimi in classifica a quota sette punti. Fatale la sconfitta nell’ultima gara contro il Leeds per il tecnico spagnolo Xisco Munoz. Per Ranieri, dopo l’esperienza a Londra con Chelsea e Fulham e a Leicester con le Foxes, riecco un’altra avventura sul suolo di Sua Maestà. Ritorna dunque un po’ di Italia in Premier League con Sir Claudio che diventa l’unico allenatore col tricolore sul petto ad allenare nel massimo campionato inglese.

ALLA FINE È ARRIVATO

L’avvento di Claudio Ranieri, oltre a far felice un intero popolo Hornets, farà sicuramente sorridere il patron sia del Watford che dell’Udinese Giampaolo Pozzo, grande estimatore del tecnico di Testaccio. Il presidente italiano infatti ha avuto da sempre un debole per l’ex allenatore della Sampdoria (l’ultima squadra in ordine di tempo), realizzando finalmente il sogno di portarlo ad allenare una sua squadra. Dopo non esserci riuscito con l’Udinese, ecco l’opportunità di poterlo fare con il Watford. Per il Pozzo, si tratta del 14 esimo allenatore negli ultimi 10 anni, tantissimi tanto da meritarsi l’appellativo di “mangia-allenatori” dalla stampa inglese. Tuttavia, al cuor non si comanda, soprattutto se il tecnico acquistato si chiama Claudio Ranieri.

I NUMERI DI SIR CLAUDIO

Per Ranieri, quella di Watford sarà la panchina numero 21 della sua grande carriera da allenatore. Il tecnico romano ha praticamente allenato in qualsiasi parte: 8 squadre di Serie A (più gli inizi al Vigor Lamezia e al Campania Puteolana), due squadre di Liga (Valencia due volte e Atletico Madrid), due squadre di Ligue 1 (Monaco e Nantes), quattro squadre di Premier League (Chelsea, Leicester, Fulham, Watford) e una Nazionale (Grecia). Tra i trofei più ambiti vinti con propri club spiccano: la Coppa Italia e la Supercoppa Italiana con la Fiorentina, la Coppa del Rey con il Valencia, una Premier League con il Leicester e una Supercoppa Europea sempre con il Valencia.

Rimanendo in tema Watford, Ranieri si appresta ad essere il quinto manager italiano nella storia di questo club dopo i predecessori Gianluca Vialli, Gianfranco Zola, Giuseppe Sannino e Walter Mazzarri. Altra piccola curiosità, con i suoi 69 anni Ranieri diventa il tecnico più anziano della Premier League 2021/22. In rosa, Ranieri ritroverà anche qualche giocatore che ha militato in Serie A, come l’ex Parma, Milan e Genoa Juraj Kucka e Adam Masina, ex laterale difensivo del Bologna, oltre agli ex Udinese i difensori Troost-Ekong, Sierralta e il centrocampista Sema.

Fonte: Samp News.com

Sandro Caramazza