Ramsey, flop anche all’Europeo: neanche col Galles riesce a trovare il sorriso

Dopo due anni in maglia bianconera decisamente sottotono, per Aaron Ramsey anche Euro 2020 non è iniziato nel migliore dei modi

Il pareggio dello scorso sabato pomeriggio tra Svizzera e Galles, entrambe appartenenti al gruppo A di Euro2020, non solo ha sancito il primo posto nel girone dell’Italia – che adesso ha la possibilità di qualificarsi alla fase successiva già al prossimo turno avendo la meglio sui Rossocrociati – ma ha anche mandato dei segnali inequivocabili sullo stato di forma – e soprattutto mentale – di Aaron Ramsey, centrocampista della Juventus prelevato dall’Arsenal a parametro 0 ormai 2 anni fa.

«Le ultime due stagioni alla Juventus sono stati molto difficili, frustranti, non solo punto di vista fisico. Ci sono stati fattori e cambiamenti ai quali non ero abituato. In Nazionale sono felice di avere un team che mi segue passo passo e che sa di cosa ho bisogno. Purtroppo a volte le squadre continuano a funzionare sempre in una certa maniera, anche quando un calciatore avrebbe bisogno di maggiore attenzione. Almeno adesso ho le persone giuste attorno a me e farò di tutto per tornare in un posto dove possa sentirmi di nuovo bene e avere fiducia» aveva detto Ramsey ai microfoni dei giornalisti poco prima del match contro gli elvetici, aprendo all’addio alla Vecchia Signora in maniera inequivocabile.

Tuttavia anche con la numero 10 del Galles l’ex Arsenal è stato protagonista di una prova scialba, esattamente come quelle a cui abbiamo assistito durante la sua avventura torinese. Impalpabile, poco reattivo, mai pericoloso e in forte difficoltà fisica: in poche parole, poco utile alla causa. Se davvero vuole lasciare la Juventus per accasarsi in una nuova società, Ramsey dovrà far vedere molto di più di quanto mostrato contro la Svizzera: con uno stipendio da 7 milioni netti a stagione, il gallese dovrà necessariamente dimostrare di valere tale investimento, tornando a brillare come quando indossava la maglia biancorossa dei Gunners. Vuoi per una condizione fisica non al meglio, vuoi perchè schierato in una posizione non congeniale al suo stile di gioco, il calciatore nativo di Caerphilly ha perso il sorriso: riuscirà a ritrovarlo almeno con la maglia della sua Nazionale?

Fonti foto: Juventus News 24, Eurosport

Fabrizio Scarfò