Ramadani indagato per evasione. Chiesti i documenti a 11 club

L’agente albanese è finito sotto inchiesta dalla Procura di Milano per alcune operazioni di mercato. Alcune società hanno consegnato degli atti agli inquirenti

Il sistema calcio italiano non trova pace. Dopo il caso delle plusvalenze illecite, ecco che arriva l’inchiesta su alcune operazioni di mercato. Sotto la lente degli inquirenti è finito il procuratore Fali Ramadani, accusato di evasione fiscale ai danni dello stato italiano per un ammontare di circa 60 milioni. La procura di Milano accusa l’agente albanese di aver evaso il fisco in merito ad alcune operazioni di compravendita di giocatori, facendo transitare i suoi compensi su una rete di società estere. Inoltre, Ramadani si è dotato anche di un collaboratore, Pietro Chiodi, il quale avrebbe fatto da prestanome. Nel mirino sono finiti in particolare le operazioni Pjanic, dalla Juventus al Barcellona, e Chiesa dalla Fiorentina sempre al club bianconero.

Sono stati richiesti anche i documenti a tutte le squadre che lavorano o hanno lavorato in passato con Ramadani, ovvero: Juventus, Torino, Inter, Milan, Verona, Spal, Fiorentina, Cagliari, Roma, Frosinone e Napoli. Oltre alle due trattative citate poc’anzi, sono finite al vaglio degli inquirenti (tra rinnovi, cessioni e acquisti) anche altre operazioni che riguardano Samir Handanovic, Kalidou Koulibaly, Ante Rebic, Nikola Kalinic, Karlo Butic e l’allenatore Maurizio Sarri.

Sandro Caramazza