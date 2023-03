Rafael Leao: ipotesi rinnovo-ponte

Sarebbe una soluzione utile al Milan per avere un maggior potere contrattuale in caso di potenziali acquirenti, ma anche per il calciatore al quale potrebbe ridare quella tranquillità che ora sembra mancargli

Quando si dice che il tempo è denaro, non si è molto lontano dal vero ed il Milan sta pensando, quantomeno, a guadagnare tempo con il suo fuoriclasse. Portare avanti la trattativa con il serio rischio di un mancato rinnovo non è annoverato tra le possibilità e quindi si pensa ad un rinnovo ponte, le ipotesi attuali parlano di un anno, spostando così il termine del contratto al giugno 2025. Sarebbe un segnale di amore e riconoscenza reciproche, perché questo permetterebbe al club di avere maggior forza contrattuale in sede di mercato, ma anche al calciatore di ponderare bene eventuali offerte.

Fonti foto: corrieredellosport.it

Luigi A. Cerbara