Rafa Benitez al Napoli: pro e contro dell’ultima suggestione di mercato

La sesta sconfitta in campionato dei partenopei sta facendo vacillare la panchina di mister Gattuso: si fa sempre più forte il nome dello spagnolo come possibile sostituto

Il gol fulmineo segnato da Hirving Lozano non è bastato al Napoli per evitare la sconfitta: dopo esser passato in vantaggio durante il primo minuto di gioco, il club partenopeo si è visto rimontare dal Verona, concludendo il match con un deludente 3 a 1 finale.

A lasciar amareggiata la piazza campana è stato in particolare modo l’occasione sciupata dalla compagine azzurra, dato che poche ore prima sia il Milan capolista che l’Inter seconda in classifica avevano perso punti preziosi contro Atalanta e Udinese: il Napoli avrebbe avuto l’occasione di avvicinarsi alla vetta, ma così non è stato.

Da diverse ore sta circolando la voce di un clamoroso ritorno di Rafa Benitez sulla panchina partenopea: l’allenatore spagnolo, appena svincolatosi dal Dalian Yifang in Cina, è infatti libero di firmare con qualsiasi squadra gli offra un allettante contratto. L’ex allenatore di Liverpool e Newcastle era stato il tecnico azzurro dal 2013 al 2015 e per certi versi può essere considerato colui che ha dato vita al ciclo attuale: venduto a peso d’oro il Matador Cavani al PSG, il Napoli reinvestì una cifra onerosa sul mercato acquistando giocatori quali Higuaìn, Callejòn, Raul Albiol, ma anche calciatori attualmente rimasti in rosa come Dries Mertens, Kalidou Koulibaly, Faouzi Ghoulam e facendo rientrare il giovane Lorenzo Insigne dal prestito a Pescara.

Allo Stadio Olimpico di Roma l’allenatore Rafa Benitez e il presidente Aurelio De Laurentiis alzano la Coppa Italia vinta dal Napoli il 3 maggio 2014 ai danni della Fiorentina

Ecco perché per molti il ritorno di Benitez nella città campana sarebbe una scommessa vincente: il tecnico ritroverebbe diversi giocatori da lui voluti alcuni anni fa e potrebbe calarsi al meglio in un ambiente che aveva imparato a conoscere e gestire tempo fa.

Tuttavia l’esonero di Gennaro Gattuso – fresco vincitore della Coppa Italia lo scorso anno e vero artefice della ripresa del Napoli dopo un novembre e dicembre 2019 assolutamente negativi sotto la guida Ancelotti – rimetterebbe in discussione tutte le sicurezze e i punti fermi sin qui raggiunti con l’allenatore calabrese in panchina: l’ex tecnico del Milan sembra stia attraversando la stessa parabola del suo precedessore, finito in una situazione a dir poco turbolenta con insistenti voci di ribaltone e se il vero problema del Napoli non fosse in panchina? Quanto senso avrebbe rinunciare a quanto di buono fatto fin qui da Gattuso per dare vita ad un nuovo ciclo – per giunta a campionato in corso?

I dubbi rimangono: se la scelta di Benitez può apparire logica per diverse motivazioni, allo stesso tempo i contro di tale decisione pesano allo stesso modo sul piatto della bilancia. Cosa deciderà questa volta il patron De Laurentiis?

Fonti foto: Corriere dello Sport, CalcioNapoli24

Fabrizio Scarfò