Radrizzani punta la Sampdoria: presentata proposta di acquisto

Il padron del Leeds ieri è stato a Bogliasco per parlare con alcuni dirigenti doriani. L’obiettivo è quello di acquisire il club appena retrocesso in Serie B

Andrea Radrizzani, già presidente del Leeds, punta forte alla Sampdoria. L’obiettivo è quello di rilevare il club, appena retrocesso in Serie B. A tal proposito, l’imprenditore milanese si è presentato al centro sportivo di Bogliasco insieme al suo socio d’affari Matteo Manfredi. C’è volontà e intenzione di chiudere l’affare. Le sue parole: “La nostra proposta è strutturata diversamente, sotto il profilo dei termini di finanziamento. Confermo poi di essere in contatto con una serie di investitori potenzialmente interessati a fare parte del nostro gruppo, per rendere ulteriormente competitivo il nostro piano per la Sampdoria. Stiamo cercando di accelerare il più possibile. La proposta l’abbiamo presentata, adesso attendiamo una risposta nelle prossime ore”. La partita sul futuro della Sampdoria rischia di finire ai tempi supplementari, cioè il 29 maggio quando ci sarà la seconda convocazione dell’assemblea degli azionisti per l’aumento di capitale, visto che la prima, il 26 maggio, potrebbe andare deserta. Vanno trovati i soldi per evitare il fallimento e l’eventuale ripartenza dalla Serie D.

Sandro Caramazza

Fonte foto: Forbes Italia