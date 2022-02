Rabbia Atalanta, la protesta sul sito ufficiale

Il giorno dopo in casa Dea si parla ancora del presunto errore arbitrale di ieri che ha annullato il gol del pareggio contro la Fiorentina, eloquente il post comparso sul web

“Giudicate voi”. Breve e conciso lo slogan utilizzato dall’Atalanta che sul proprio sito ufficiale ha pubblicato le immagini del fuorigioco fischiato dall’arbitro Doveri coadiuvato dal Var. Secondo i nerazzurri è ininfluente la posizione di Hateboer sull’azione che ha portato Malinovskyi a segnare. Il giorno dopo la rabbia è ancora tanta visto che si arrivava anche dall’onda lunga degli episodi della settimana scorsa nella gara con la Juventus. Dopo il match contro i bianconeri era esploso il direttore generale Marino. Oggi, invece, si è preferita una protesta più soft affidata al web. Fatto sta che il club orobico non ci sta, ne è la prova l’espulsione di Gasperini sul campo che si è lasciato andare a contestazioni veementi. L’episodio in questione lascia ancora delle perplessità in quanto interpretazione di fuorigioco attivo oppure no. Il precedente del gol annullato al Torino nella scorsa giornata non ha aiutato su una regola che forse andrebbe rivista. L’Atalanta comunque ha voluto far sentire la propria voce in un modo o nell’altro.

Glauco Dusso