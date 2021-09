Quinta giornata qualificazioni Mondiale 2022: pareggio amaro per l’Italia, vincono Inghilterra, Germania, Spagna e Belgio

Quinta giornata qualificazioni Mondiale 2022: pareggio amaro per l’Italia, vincono Inghilterra, Germania,...

Nel weekend appena concluso sono andati in scena diversi match validi per partecipare a Qatar 2022: analizziamo girone per girone

Girone A: la vittoria della Serbia ai danni del Lussemburgo targata Mitrovic (doppietta), Chanot e il viola Milenkovic – 4 a 1 il punteggio finale – ha regalato ai serbi il primato del raggruppamento al pari del Portogallo, entrambe a quota 10 punti. Seguono Lussemburgo a 6 e Irlanda e Azerbaigian, fresche del pareggio per 1 a 1 lo scorso sabato, a quota 1.

Classifica: Serbia 10, Portogallo 10, Lussemburgo 6, Irlanda 1, Azerbaigian 1

Gruppo B: La Spagna riparte con un netto 4 a 0 alla Georgia. Nonostante un undici titolare fortemente rimaneggiato i gol di Gaya, Soler, Ferran Torres – tutti nel primo tempo – e Sarabia hanno portato gli iberici in vetta al girone. Seguono Svezia e Kosovo, quest’ultimo protagonista di un pareggio in extremis domenica sera contro la Grecia grazie al gol al 92′ minuto del biancoceleste Vedat Muriqi.

Classifica: Spagna 10, Svezia 9, Kosovo 4, Grecia 3, Georgia 1

Gruppo C: Nonostante il record di 36 partite senza sconfitta, la nazionale di Roberto Mancini pareggia 0 a 0 a Basilea contro la Svizzera e mantiene sì il primo posto, ma a sole 4 lunghezze dagli elvetici secondi – i quali hanno 2 partite da recuperare; fondamentale dunque il match di ritorno a novembre in Italia. Vince invece la Bulgaria, che grazie ad una rete di Chochev all’82esimo minuto conserva il terzo posto nel girone.

Classifica: Italia 11, Svizzera 7, Bulgaria 5, Irlanda del Nord 4, Lituania 0

Gruppo D: Successo per la Finlandia, vittoriosa 1-0 contro il Kazakistan: la rete di Pohjanpalo al 60′ ha permesso ai finnici di imporsi e di raggiungere quota 5 punti, dopo 3 incontri disputati. Si ferma invece la Francia campione del mondo: i transalpini hanno pareggiato 1-1 in Ucraina, dovendo recuperare lo svantaggio per effetto della marcatura di Shaparenko al 44′. Solo Anthony Martial al 50′ ha salvato – parzialmente – la compagine d’Oltralpe da una figuraccia.

Classifica: Francia 9, Finlandia 5, Ucraina 5, Bosnia ed Erzegovina 2, Kazakistan 2

Gruppo E: Spettacolari e ricchi di gol i match del gruppo E, i quali hanno visto il Galles imporsi in casa della Bielorussia grazie alla tripletta di un ispiratissimo Gareth Bale (3 a 2 il risultato finale) e il Belgio passeggiare sulla Repubblica Ceca (3 a 0 il risultato finale, con reti di Lukaku, E.Hazard e Saelemaekers).

Classifica: Belgio 13, Repubblica Ceca 7, Galles 6, Biellorussia 3, Estonia 0

Girone F: Grande fatica per la Danimarca, capolista del gruppo F e vittoriosa contro il fanalino di coda Fær Øer per una sola rete a 0. Questo successo conferma il suo primato nel girone, nonostante l’incredibile ed inaspettata affermazione di Israele per 5 a 2 ai danni dell’ Austria. Invariata la posizione della Scozia, che grazie ad una rete di Dykes al 14° ha avuto la meglio sulla Moldavia.

Classifica: Danimarca 15, Israele 10, Scozia 8, Austria 7, Fær Øer 1, Moldavia 1

Gruppo G: Il poker dell’Olanda contro il Montenegro, frutto delle reti di Depay (doppietta), Wijnaldum e Gakpo, ha permesso agli Orange di imporsi con facilità. Tulipani in seconda posizione nel proprio raggruppamento, visto il successo per 3-0 della Turchia a Gibilterra.

Classifica: Turchia 11, Olanda 10, Norvegia 10, Montenegro 7, Lettonia 4, Gibilterra 0

Gruppo H: Vittoria della Croazia nel Gruppo H contro la Slovacchia: una marcatura di Brozovic ha permesso ai croati di ottenere un importante successo in trasferta, consentendo alla formazione balcanica di raggiungere in vetta alla classifica del raggruppamento la Russia, a segno 0-2 contro Cipro.

Classifica: Russia 10, Croazia 10, Slovenia 7, Slovacchia 6, Malta 4, Cipro 4

Gruppo I: Larghissima vittoria dell’Inghilterra contro Andorra, la quale si è imposta grazie alle reti di Jesse Lingard (doppietta), Harry Kane e Bukayo Saka – in gol il giorno del suo compleanno ed applauditissimo dallo stadio di Wembley che giusto qualche mese fa lo vide sbagliare il rigore decisivo nella finale dell’Europeo. A valanga anche la Polonia contro San Marino (1-7 finale), mentre si impone di misura l’Albania contro l’Ungheria in casa (1 a 0 firmato Broja).

Classifica: Inghilterra 15, Polonia 10, Albania 9, Ungheria 7, Andorra 3, San Marino 0

Gruppo J: Pareggio tra Islanda e Macedonia del Nord, le quali impattano sul 2 a 2, mentre vittoriose sono la Romania ai danni del Liechtenstein (2 a 0 finale) e soprattutto la Germania sull’Armenia. Nessuna pietà pr gli ospiti, che vedono la loro porta venire bucata in successione da Gnabry (doppietta), Reus, Werner, Hofmann e Adeyemi per il 6 a 0 finale.

Classifica: Germania 12, Armenia 10, Romania 9, Macedonia del Nord 8, Islanda 4, Liechtenstein 0

Fonti foto: Calciomercato.it, Giallorossi.net, Fanpage, SuperNews, Eurosport

Fabrizio Scarfò