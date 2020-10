Qui Torino: un punto che non accontenta

Il pareggio in casa del Sassuolo porta in dote il primo punto della stagione dei granata: eppure, per come si era messa la partita, la squadra di mister Giampaolo non può essere del tutto soddisfatta

Viste le premesse, sarebbe dovuta essere il Torino la squadra più contenta del risultato finale: i granata, che arrivavano all’incontro affamati e ultimi in classifica, erano alla disperata ricerca di punti. La partita degli uomini di Giampaolo è stata tutto sommato buona e, con due gol di vantaggio con soli 10 minuti da giocare, sembrava essere quella giusta per portare a casa i primi 3 punti stagionali. Tuttavia i gol di Chiriches all’83esimo e di Caputo all’85esimo hanno riportato il match in parità, facendolo concludere sul risultato di 3 a 3. Questo cambia la percezione, e allora forse a far festa è il Sassuolo, che gioca meglio, controlla il palleggio ma concede ancora una volta troppo dietro, trovandosi così costretto alla disperata rimonta finale.

Tuttavia il match disputato ha dato segnali finalmente incoraggianti in vista del proseguito del campionato. Oltre al primo punto conquistato, che allontana la squadra torinese da quota zero in classifica, si è vista in campo una compagine con un atteggiamento propositivo. Portabandiera di questo spirito è stato come sempre Andrea Belotti: autore del momentaneo 1-2 e di un assist stupendo per la rete del 1-3 di Lukic, il Gallo è sempre l’ultimo a mollare e sta attraversando uno stato di forma eccezionale. Per il numero 9 granata sono infatti 5 gol in quattro partite.

Non solo Belotti: buoni segnali sono arrivati anche da Sasa Lukic, andato in gol proprio su assist del Gallo. Alla seconda gara nel ruolo di trequartista dietro alle due punte, la nuova posizione scelta per lui da Giampaolo, il serbo sta cominciando a mostrare padronanza del ruolo. Buona anche la prova del nuovo arrivato Vojvoda, il migliore della linea del Toro, e di Karol Linetty, autore di una partita tosta nonché dell’incursione valsa il primo gol dell’incontro.

Nonostante il dato del possesso palla a sfavore il Toro ha creato più palle gol del Sassuolo durante la gara; adesso il calendario pone sulla sua strada la Lazio, da sfidare la prossima giornata tra le mura amiche. Allo Stadio Olimpico ci si aspetta una grande prestazione, che rappresenti un ulteriore passo avanti rispetto a quella sciorinata a Reggio Emilia: gli uomini di Giampaolo sono avvisati.

