Qui Spezia, contro la Juve un amarcord speciale. Anzi, due

Con la mente al 2006/2007. Quando al Picco fece comparsa la Juve appena retrocessa dopo Calciopoli. Un doppio confronto di pura gloria per i bianconeri. Quelli liguri, si intende

Un giorno di gennaio di tredici anni fa, in cui una città della sonnolenta provincia ligure non fu la stessa, anche solo per un pomeriggio. Si diceva addirittura che le scuole avessero concesso giornata libera ai propri studenti, per prepararli meglio a un evento che forse non avrebbero mai più rivisto nella loro città. Il tempo, lentamente, diede loro torto.

Era sabato 27 gennaio 2007, e al Picco di La Spezia arrivò sua maestà la Juventus.

Parata di stelle, con Trezeguet, Nedved, Buffon tornato tra i pali dopo lo stop di Mantova di due settimane prima; e poi Del Piero e Camoranesi. In tre avevano vinto il mondiale tedesco nemmeno sei mesi prima, e ora finivano a giocare in cadetteria.

Dall’altra parte la tensione e l’emozione è fortissima. Tanto da giocare uno scherzo degno di una partita di calcetto organizzata all’ultimo. E’ emergenza difesa per Antonio Soda, tecnico degli aquilotti.

A qualche centinaio di chilometri, a Sesto San Giovanni, Davide Addona cena coi suoi compagni della Pro Sesto, serie C, in cui era arrivato in prestito. Non sapeva che nel cellulare, dimenticato in macchina tanta era la spensieratezza, gli arrivarono diciassette chiamate senza risposta. “Torna qui, ci servi”, le parole del tecnico che non lasciano spazio all’immaginazione. E Davide, in fretta e furia, tornò per giocare al centro della difesa.

E arrivò il giorno. Parte forte, fortissimo lo Spezia, senza paura, o forse senza sapere davvero chi avessero davanti. Quaranta minuti di battaglia, poi al tramonto del primo tempo il Picco esplode. Do Prado, giramondo del calcio italiano tra Catania, Firenze, il Perugia di Gaucci e il Cesena, pennella per Simone Confalone, che di testa la mette dietro alle spalle di Buffon.



Uno a zero.



I bianconeri in difficoltà sono quelli con due stelle sulla maglia, e in maglia rossa. Buffon deve fare un altro miracolo, Del Piero ci prova di girata ma le polveri sono bagnate. La Juve nel secondo tempo cresce, ma la truppa di Soda controlla bene, anche il portiere Santoni è in giornata e chiude la porta in piu’ occasioni. Piove persino sul bagnato per i detentori dello scudetto revocato l’anno scorso, quando Giannichedda becca il secondo giallo e si va a fare la doccia anzitempo.

Lo Spezia, e La Spezia, spingono per fare il colpaccio. Non rischiano nemmeno troppo in contropiede. Ma si sa, i sogni perfetti sono quelli mai realizzati appieno. Ed ecco allora che Padoin, futuro juventino, perde palla al 92′. De Ceglie lancia Palladino, spiovente per il colpo di testa di Del Piero, sponda a Nedved che stoppa e carica un destro dei suoi, che piega le mani a Santoni.

Una città con l’amaro in bocca, vero. Ma con la consapevolezza di aver domato chi, mesi prima, saliva ancora una volta sul trono del calcio italiano. E senza sapere che nemmeno cinque mesi dopo, il 10 giugno 2007, sarebbe arrivata la vera apoteosi. La vittoria allo Stadio Olimpico di Torino per 2-3 fu il coronamento del sogno di quei ragazzini.

Che ora si son fatti adulti, e domenica, magari con i loro bambini, rivedranno di nuovo il loro Spezia contro la Juve. Tredici anni dopo.



Fonte Foto: Juventus.com

Valerio Campagnoli