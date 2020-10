Qui Parma, verso l’Udinese con ottimismo

La vittoria contro il Verona ha portato serenità ai gialloblù, Liverani pronto a una nuova sfida in chiave salvezza

Domenica alle 18 si va in Friuli, in casa dell’Udinese del tecnico Gotti ormai all’ultima spiaggia (prime tre gare di campionato e altrettante sconfitte): il successo su una squadra divertente e offensiva come l’Hellas ha galvanizzato l’ambiente, col tecnico ex Lecce che scaccia temporaneamente il fantasma dell’esonero e di un possibile ritorno di D’Aversa. La sosta delle nazionali ha concesso altro tempo per preparare un match di quelli da vincere assolutamente in chiave salvezza, in virtù del trittico della paura a cavallo tra ottobre e novembre (Halloween al Meazza contro l’Inter, poi Fiorentina al Tardini e Roma all’Olimpico). In mezzo, la Coppa Italia in casa col Pescara e prima ancora la sfida del Tardini contro lo Spezia.

Intanto il Covid ne ha fatti fuori 4 tra i crociati, incognita vera in quanto il Parma è l’unica società ad aver tenuto segreti i nomi dei contagiati.

Si sa solo di tre asintomatici e uno con lievi sintomi: in via cautelativa, la squadra si è messa in bolla a Collecchio. Sohm, Gervinho e Kucka (squalificato in Nations League, ha saltato Slovacchia-Israele) aspettano i tamponi.

Dall’infermeria Scozzarella, Mihaila, Sprocati e Cornelius ne avranno complessivamente per altre due settimane, Busi per un mese e mezzo.

Probabile un 4-3-3, in porta Sepe confermato, davanti a lui Laurini, Iacoponi, Alves e Pezzella. Mediana con Brugman, Kurtic e il nuovo acquisto Cyprien. Punte di lancia Inglese unica punta, a supporto gli scoppiettanti Gervinho e Karamoh. Arbitra Fabbri, guardalinee Capaldo e Sechi, quarto uomo Ros, al Var Guida e l’assistente Peretti.

Contro l’Udinese i gialloblù possono e devono dare un segnale di continuità per uscire dai bassifondi di classifica. Tamponi permettendo.



Fonte foto: calcioefinanza.it

Valerio Campagnoli