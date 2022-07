Qui Inter, manovre di mercato

Marotta a pieno ritmo per costruire la Beneamata 2023

Instancabile il manager ex Juventus sul mercato: il nodo Dzeko, col bosniaco destinato a rimanere pur sapendo di fare da comprimario a Romelu Lukaku. In più, Piero Ausilio incontra il suo omologo al Torino, Davide Vagnati, per definire i dettagli sulla cessione di Bremer. 40 milioni per il centrale, con opzione di contropartita tecnica: ai granata piace il 2003 Casadei, centrocampista.

Intanto Big Rom è atterrato a Milano, pronto ad unirsi ai compagni ad Appiano Gentile per il suo primo allenamento nella sua seconda avventura nerazzurra.

Valerio Campagnoli (foto Goal.com)