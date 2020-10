Qui Genoa, tra mercato e la lunga battaglia al Covid

A Villa Rostan, quartier generale dei rossoblù, si naviga in alto mare. Nessun nuovo caso, ma ancora dieci positivi. E il bonus rinvio è stato già utilizzato

“Il Genoa CFC comunica che i primi dieci tesserati rossoblù che fino alla data del 28 settembre risultavano positivi, confermano la loro positività a un tampone eseguito nella giornata di ieri (5 ottobre, ndr)”: parole lapidarie che lasciano poco spazio a interpretazioni: i rossoblù, partiti benissimo con quattro gol al Crotone, precipitano in un baratro sportivo non indifferente, per quanto caduto in un momento non troppo sfavorevole perchè a inizio campionato, e soprattutto con la boccata d’ossigeno della sosta per le Nazionali.

A vedere i freddi numeri la situazione è anche peggiore, visto che sono in 17 a essere positivi: Behrami, Biraschi, Brlek, Cassata, Criscito, Destro,Lerager, Males, Marchetti, Melegoni, Luca Pellegrini, Perin, Pjaca, Radovanovic, Zajc e Zappacosta.

Ora l’obiettivo della società più antica d’Italia è un recupero quantomeno parziale in vista della trasferta di Verona, contro un Hellas pieno di ex rossoblù e lanciatissimo nel gioco nonostante lo scivolone di Parma.

Si registra intanto un’importante non-notizia sul fronte societario: secondo Futbolmarket, lo Studio Giordano, che segue la trattativa per la cessione del Grifo da Preziosi al tycoon marocchino Rahhal Boulgoute, conferma lo sfumare della stessa: “Siamo, purtroppo, definitivamente a comunicare che il Presidente Boulgoute del Marita Group ha rinunciato all’acquisto della squadra, in quanto […] gli advisors da un mese e mezzo non sono riusciti a terminare la due-diligence, perchè sebbene più volte […]avessimo richiesto la situazione debitoria e creditoria dell’anno 2020, […]nulla incredibilmente si è ricevuto“

Fumata nera dunque per il Genoa, l’ennesima dopo un decennio di rumours su probabili (o forse fantomatici) acquirenti.

A mercato finito, comunque, non si può non lodare l’operato di Daniele Faggiano, che è riuscito a portare -non con una cassa societaria da nababbi – nomi importanti come Zappacosta, Pjaca, Badelj e Luca Pellegrini. Mancava il colpo Balotelli, è arrivato Shomurodov, attaccante uzbeko del Rostov che indubbiamente ha fatto arricciare parecchi nasi: ma un certo Krzysztof Piątek dimostra come non sempre i perfetti sconosciuti siano certezza di futuri bidoni.

La conclusione, tra le più amare, è tuttavia nella lista dei 25 giocatori depositati in Lega: tra i nomi non ci sarà quello di Lasse Schöne.

Covid a parte, la mancata iscrizione del danese che poco più di un anno e mezzo fa giocava la semifinale di Champions, è il cupio dissolvi di una faccenda ancora una volta gestita troppo, troppo superficialmente.

Fonte foto: Fanpage.it

Valerio Campagnoli