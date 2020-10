Qui Fiorentina, contro l’Udinese bisogna tornare a correre

Gettati al vento i tre punti con lo Spezia, Iachini studia le mosse per evitare un’altra beffa contro l’Udinese, a sua volta reduce dalla remuntada ai danni del Parma

Vittoria col Torino per iniziare il campionato. Poi una Fiorentina bella, che balla anche, ma che non raccoglie quanto seminato. Prima la sconfitta di misura nell’ottovolante di San Siro con l’Inter, la debacle del Franchi contro la Samp, poi il super avvio al Dino Manuzzi di Cesena per poi farsi rimontare due gol dallo Spezia.

E adesso l’Udinese, una squadra che non segnava mai e che sembra aver trovato in Pussetto l’uomo della provvidenza.

Per i viola invece l’artiglieria pesante ha il nome di José Maria Callejon. L’ex Napoli è pronto a gettarsi nella mischia e può essere lui, con la sua velocità e qualità, l’asso da giocare per portarla a casa. In ogni caso Commisso è chiaro: fiducia a Iachini, la squadra diverte, ma ora servono i punti. Versatilità può essere l’altra parola che marchierà la Fiorentina dal centrocampo in su: lo spagnolo è ottimo per il possesso palla, il dialogo tra i reparti e nelle profondità proprio come Ribéry e Castrovilli, che tanta paura hanno messo all‘Inter nel 4-3 del Meazza.

Nessuno squalificato, solo Borja Valero out. Probabile difesa a 3 con Milenkovic, Pezzella e Caceres. Cellejon, Amrabat, Pulgar, Biraghi e tridente ibrido con Castrovilli, Ribery e Kouame unica punta pura.

Intanto l’infermeria non desta preoccupazioni, i viola restano in bolla e altri due tamponi di squadra risultano negativi per tutti.

In ogni caso ci saranno altri due cicli prima della gara coi friulani. Uno in giornata, l’altro domenica a poche ore dal match.

Punto società. La Nazione ha intercettato Commisso per un paio di domande su Firenze, la Fiorentina e il nuovo stadio. Entrato subito nel clima polemico italiano (“In Italia Siete troppo monday morning quarterback” -coloro che criticano a cose fatte, NdR), è chiaro sulla questione del nuovo Artemio Franchi: “Mi sarebbe piaciuto ristrutturarlo, ma è proprietà dello Stato. Perchè hanno aspettato il mio arrivo per farlo? E perchè non hanno ingaggiato prima i grandi architetti per ridisegnarlo? La verità è una: a Firenze qualcuno vuole guadagnare coi soldi di Rocco (Commisso, NdR)”

Parole di fuoco, di uno vulcanico. Uno con personalità, proprio come dovrà essere la sua Fiorentina domenica alle 18 (diretta Sky).

Dimenticavamo: arbitra Forneau, l’uomo della discordia di Crotone-Juve. Preti e Mastrodonati assistenti, Piccinini quarto uomo.

Fonte Foto: Calcioefinanza.it

Valerio Campagnoli