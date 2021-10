Questione portieri in casa Lazio: tutte le possibili scelte future

Non è un segreto che i biancocelesti debbano decidere a chi affidare la porta in vista della prossima stagione. Società al bivio: Reina, Strakosha o andare sul mercato

Continua a tenere banco la questione portieri in casa Lazio. Dopo le numerose stagioni da titolare dell’ex Primavera Thomas Strakosha e il clamoroso sorpasso effettuato lo scorso anno dal nuovo arrivato Pepe Reina, la società del patron Lotito si trova davanti ad una scelta in vista del prossimo campionato. Con lo spagnolo ormai prossimo ai 40 anni e l’albanese sempre meno convincente sul campo, urge trovare una soluzione definitiva. Si, ma quale?

Partiamo da quello che oggi è a tutti gli effetti il titolare della porta biancoazzurra, l’iberico Josè Manuel Reina, meglio noto come Pepe Reina. Nato ad agosto 1982, l’ex Napoli compirà ben 40 anni alle soglie della prossima stagione. A non convincere della sua titolarità, al di là dell’età anagrafica, sono gli interventi spesso non perfetti visti in questo primo scorcio di Serie A. Se l’esperto portiere era stato protagonista in positivo nel derby vinto dalla Lazio, lo stesso non si può dire della partita con il Bologna di quasi una settimana fa (persa 3 a 0 dai capitolini).

Il suo secondo – e che fino a due stagioni fa era a tutti gli effetti il titolarissimo della porta biancoceleste – ha invece ormai perso i galloni da primo, complice la sua scarsa propensione a comandare la difesa e, soprattutto, qualche papera di troppo vista quando è stato chiamato in causa (vedi Galatasary-Lazio). Con un contratto in scadenza il prossimo anno, la società non è del tutto convinta di puntare ancora sul prodotto del vivaio biancoceleste: rinnovare il suo contratto e schierarlo nuovamente titolare? Rinnovarlo per guadagnare dalla sua cessione? Lasciarlo andare a parametro 0? Quesiti a cui la Lazio deve dare una risposta e alla svelta.

La decisione che prenderà il presidente Lotito e il DS Igli Tare sarà fondamentale anche per come operare sul mercato. Non è un segreto – come riportato anche ieri sul “Corriere dello Sport” – che Maurizio Sarri apprezzerebbe e non poco avere alle sue dipendenze il basco Kepa Arrizabalaga, portiere del Chelsea che ha perso posizioni nelle gerarchie del club londinese. Tuttavia, quest’ultimo fu pagato ben 80 milioni dalla società inglese quasi tre anni fa: con un contratto in scadenza nel 2025, i Blues vorrebbero venderlo a titolo definitivo, magari rientrando parzialmente della ingente cifra spesa. Una scelta che cozza con la volontà della Lazio, più intenzionata a prelevare il giocatore in prestito biennale, magari con diritto di riscatto.

Le strade sono molteplici, ma i biancocelesti devono sceglierne una da imboccare. Dopo un’altra stagione di incertezza tra i pali, Sarri merita il suo titolarissimo: che sia Kepa, o chi per lui.

Fabrizio Scarfò