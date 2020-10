Questa Juventus non convince

Altro stop in campionato per i bianconeri che non riescono ancora a trovare la giusta quadratura del cerchio

Non è la solita Juventus “trita squadre” che siamo abituati a vedere da ben dieci anni, il periodo in cui stiamo vivendo non aiuta di certo, giocatori indisponibili, tensione sempre molto alta e la concentrazione sul gioco diminuisce, ma questa non può essere sicuramente una scusa per sorvolare determinati problemi che, partita dopo partita, escono fuori e si rendono evidenti agli occhi di tutti. La vittoria in Champions League alla prima partita del girone contro la Dinamo Kiev (grazie alla doppietta di Morata), sembrava aver tirato su il morale alla squadra grazie ad alcune ottime risposte riscontrate sul campo.

Ma in campionato continuano solo ad aumentare dubbi. Terzo pareggio consecutivo per i bianconeri che, dopo il 2-2 contro la Roma e l’1-1 contro il Crotone, la formazione di Pirlo inciampa ancora contro il Verona di Juric. Sicuramente l’assenza di Ronaldo pesa moltissimo li davanti, ma i giocatori di certo non mancano. Il rientro di Dybala ha regalato qualità e tecnica alla squadra ma non è servito, anche sfortunato nel finale che colpisce la traversa. Male ancora Bernardeschi e il centrocampo non convince. Il lavoro in agenda per Pirlo è ancora molto, con il ritorno di CR7 in campo, fermato dal Covid-19, sicuramente la squadra avrà un altro atteggiamento e spirito. Una delle poche note positive nella partita di ieri è Kulusevski. Entra e la Juve cambia passo, mette a segno un gol con una giocata di classe, possiamo dire “alla Dybala”, e poi altri spunti, tiri, scambi veloci con i compagni. Siamo certi che i bianconeri torneranno in cima, fa molto strano vederla al quinto posto in classifica, le altre squadre devono approfittarne ora per provare a trovare un minimo distacco e di riuscirlo a portare avanti fino al termine della stagione. Buon lavoro Pirlo.

Firma: Iacopo Mirabella

Fonte foto: calcionapoli24.it