‘Quel Maledetto United’ senza Sir Alex

Tempo di lettura 4 minuti

I Red Devils sono ad un passo dall’eliminazione ai gironi di Champions League. Dal dopo Ferguson, pochi trionfi e ambiente progressivamente deteriorato

Da quando Ferguson non allena più non è più domenica. Se ci fosse un Cesare Cremonini in versione inglese e tifosissimo del Manchester United, anziché del Bologna, sarebbe questa probabilmente la melodia più canticchiata in quel di Manchester, sponda Man Red. Eh sì perché da quando il mitico Sir Alex ha deciso di lasciare lo United e il calcio, i Red Devils sono piombati in una crisi senza via d’uscita, tranne qualche parentesi, trasformando l’istrionico e raggiante mondo Red Devils in un ambiente deleterio e desolante.

Bacheca post Sir Alex

Dal post Sir Alex la bacheca trofei del Manchester si è alleggerita e anche di parecchio: la Premier League manca da 10 anni, appunto dall’ultimo scintillio di Ferguson, mentre la Champions League addirittura da 15. Insomma, tanti e troppi anni per un club di questa caratura e storia. Nell’ultima decade, i Red Devils hanno rattoppato la situazione mettendo a referto una Fa Cup (2015-16), due Coppe di Lega (2016-17 e 2022-23), una Community Shield (2016) e una Europa League (2017). L’ultimo trofeo internazionale è datato sei anni fa e la Coppa di Lega dello scorso anno ha chiuso un ciclo, appunto, di ben sei lunghi anni senza vincere alcun trofeo. Oggi forse l’apoteosi dello sfacelo europeo con l’ultimo posto nel girone di Champions League ad un solo turno dalla fine. Da Moyes a van Gaal, passando per Mourinho, Solskjaer, Rangnick e ora ten Hag. Lo United è diventato maledetto per tutti.

E non solo per gli allenatori

Appunto maledetto United e no non stiamo parlando del Leeds e dei 44 giorni dell’altro mito del football britannico, Brian Clough, bensì appunto del Manchester e di quanto Stretford End sia diventato negli anni una sorta di fiume Stige per diversi calciatori rinomati. Dal 2014 ad oggi, il Man Red è la squadra ad aver speso più soldi: 1,396 miliardi di euro. Danaro non trasformatosi in successo e in successi. Da Pogba (105 milioni) a Onana (55) passando per Antony (95), Sancho (85), Di Maria (75), Casemiro (70), Mount (64). Tutti arrivati in quel di Manchester con la nomea di campioni o crack pronti ad esplodere – ma che nel giro, chi di anni (il Polpo), se non addirittura di mesi e settimane – si sono completamente deprezzati e svalutati.

Irriconoscibili

Tre nello specifico hanno subìto un’involuzione clamorosa e per nulla pronosticabile. Uno, Sancho. L’ex Borussia Dortmund, arrivato nell’estate del 2021 dopo una serie di stagioni sopraffine col Borussia Dortmund e in compagnia delle vere nuove star del calcio contemporaneo, Haaland e Bellingham, a Manchester non si è praticamente più visto. Da futuro Pallone d’Oro e astro nascente della Nazionale inglese, si è rivelato un assoluto e completo flop: 82 presenze e appena 12 gol. Al Dortmund un filino meglio: 50 reti, 64 assist in 137 partite.

Secondo, Casemiro. L’architrave del Real Madrid di Zidane approda a Manchester nel 2022. Prima stagione così così con qualche espulsione di troppo e seconda anonima. Il brasiliano, arrivato per dare carisma e leadership ai Red Devils, sembra essersi naufragato come alcuni suoi compagni e predecessori.

Tra i compagni, André Onana. L’uomo più odiato dalla Manchester rossa e più amato da quella celeste. Il portiere voluto fortemente proprio da ten Hag, suo ex allenatore all’Ajax, e sbarcato dall’Inter per 55 milioni di euro. Il bilancio è impietoso. Papere a gogò e quasi eliminazione dalla Champions League con l’ultima comica papera sul tiro dalla lunga di distanza di Ziyech a Istanbul col Galatasaray. Un interrogativo sorge spontaneo: o Sir Alex ha lanciato una maledizione alla Bela Guttmann, ipotesi poco plausibile e verosimile, oppure al Manchester United nell’ultima decade ci hanno capito veramente meno di zero.

Sandro Caramazza

Fonte foto: Daily Express