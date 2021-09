Quarta giornata qualificazione Mondiale 2022: bene Portogallo e Germania, pari Italia e Francia, ko Spagna

Torna il calcio internazionale con diverse sorprese tra le big ed il favoloso record di Cristiano Ronaldo, che raggiunge l’ennesimo traguardo di una carriera piena di successi

Il calcio delle Nazionali è tornato a disputarsi per la prima volta dopo l’Europeo vinto dall’Italia, con le qualificazioni al Mondiale 2022 in Qatar che hanno visto qualche risultato inaspettato soprattutto dalle grandi. Vediamo nel dettaglio la situazione girone per girone.

Gruppo A: Si parte proprio dal Portogallo, vittorioso in rimonta 2-1 ai danni dell’Irlanda grazie alla doppietta nel finale di Cristiano Ronaldo, diventato il miglior marcatore nella storia delle nazionali, che dà il primo posto nel girone ai suoi approfittando del riposo della Serbia. Bene anche il Lussemburgo che liquida l’Azerbaigian 2-1 e sale a 6 punti.

Classifica: Portogallo 10, Serbia 7, Lussemburgo 6, Irlanda e Azerbaigian 0

Gruppo B: Svezia-Spagna era probabilmente una delle partite più attese di questa quarta giornata e non ha deluso le aspettative, visto che gli svedesi hanno sconfitto per 2-1 le furie rosse che ora rischiano grosso. En plein di vittorie per gli scandinavi che guidano il girone nonostante una partita in meno rispetto agli spagnoli. Dietro di loro, primo successo per il Kosovo che batte 0-1 in trasferta la Georgia lasciandola sola all’ultimo posto.

Classifica: Svezia 9, Spagna 7, Kosovo 3, Grecia 2, Georgia 1

Gruppo C: Primo passo falso degli azzurri campioni d’Europa, solo 1-1 contro la Bulgaria in una serata storta un po’ per tutti dove comunque il portiere ospite si è dovuto superare in più di un’occasione. Molto bene nell’altro match l’Irlanda del Nord che travolge con un netto 4-1 esterno una Lituania sempre più ultima.

Classifica: Italia 10, Svizzera 6, Irlanda del Nord 4, Bulgaria 2, Lituania 0

Gruppo D: Stop anche per i campioni del mondo in carica della Francia che in casa contro la Bosnia non vanno oltre l’1-1, mantenendo comunque salda la vetta del girone. Pareggio anche tra Kazakistan e Ucraina per 2-2, con gli uomini in trasferta che sono stati rimontati all’ultimo pallone della gara.

Classifica: Francia 8, Ucraina 4, Finlandia, Bosnia e Kazakistan 2

Gruppo E: Cinque reti del Belgio all’Estonia con doppietta di Lukaku e vetta del girone consolidata. Insegue la Repubblica Ceca che batte di misura la Bielorussia e proverà a contendere ai diavoli rossi un primo posto che però non sembra in discussione.

Classifica: Belgio 10, Repubblica Ceca 7, Galles e Bielorussia 3, Estonia 0

Gruppo F: Nel primo girone da sei squadre domina la Danimarca già protagonista all’Europeo; secco 2-0 alla Scozia e punteggio pieno dopo 4 gare. Successi anche per Israele e Austria, che si contenderanno il secondo posto, in trasferta contro le Isole Faroe e la Moldavia.

Classifica: Danimarca 12, Israele e Austria 7, Scozia 5, Isole Faroe e Moldavia 1

Gruppo G: Il girone più equilibrato di tutti, addirittura quattro squadre in un punto con la sensazione che si deciderà tutto all’ultimo. Pari della Turchia che si fa rimontae due reti dal Montenegro, 1-1 invece tra Norvegia e Olanda e successo della Lettonia contro Gibilterra che resta ultima e senza punti.

Classifica: Turchia 8, Olanda, Montenegro e Norvegia 7, Lettonia 4, Gibilterra 0

Gruppo H: Qui anche regna l’equilibrio con la Croazia che continua a faticare e le altre che non riescono ad approfittarne. 0-0 tra russi e croati e risultato di pareggio anche tra slovacchi e sloveni, con l’unico successo del girone l’inaspettato 3-0 di Malta contro Cipro.

Classifica: Croazia e Russia 7, Slovacchia 6, Slovenia, Malta e Cipro 4

Gruppo I: L’Inghilterra fa compagnia alla Danimarca tra le squadre a punteggio pieno, secco 4-0 in Ungheria e girone finora dominato. La Polonia aggancia al secondo posto i magiari grazie al largo successo per 4-1 contro l’Albania, mentre Andorra trova i primi tre punti battendo San Marino.

Classifica: Inghilterra 12, Polonia e Ungheria 7, Albania 6, Andorra 3, San Marino 0

Gruppo J: Comanda ancora l’Armenia dopo quattro turni ma la Germania accorcia la classifica. Reti bianche tra armeni e macedoni, mentre i tedeschi regolano il Liechtenstein per 2-0. Successo importante in trasferta anche per la Romania ai danni dell’Islanda.

Classifica: Armenia 10, Germania 9, Macedonia del Nord 7, Romania 6, Islanda 3, Liechtenstein 0

Fonte foto: cosapensi.com

Alessandro Fornetti