Quanto sei bella Roma, quann’è sera. Almeno per adesso

Buona la prima di Mou sulla panchina giallorossa, ma lo Special One dovrà fare i conti per un’intera stagione col peggior nemico della tifoseria giallorossa: l’entusiasmo facile

In ogni caso l’esordio c’è ed è sonante, oltre ai tre punti: la Fiorentina è una nave in alto mare (una tifoseria divisa tra gli scettici di Commisso e chi vede nel patron italoamericano l’unica speranza di far garrire di nuovo al vento il labaro viola), ma il gioco di Vincenzo Italiano fa faticare e non poco i giallorossi. A facilitare lo show all’Olimpico sicuramente l’uscita kamikaze di Dragowski (e non sciagurata, benchè sia sempre meglio partire in svantaggio di un gol che del portiere), ma per il resto l’attitudine è quella giusta, senza mai un cedimento.

C’è soprattutto continuità col gioco di Fonseca: possesso palla, ma soprattutto un ventaglio di soluzioni tattiche che lasciano ben sperare. Se la squadra gira anche con uno Zaniolo in meno -e segnando con un Veretout in più-, si può anche non versare troppe lacrime per uno Dzeko che va via e sì che Tammy Abraham ancora deve timbrare il cartellino. Per adesso il classe ’97 costato 45 milioni regala assist come biglietti alla riffa della parrocchia, facendo segnare l’ex viola per l’appunto, ma anche un altro centrocampista (Mkhitaryan).

“La gente dice che tu sei quel che mangi. Beh divertente, mica mi ricordo di essermi mangiato una bomba sexy stamattina”

A quanto pare il nuovo 9 della Roma è anche uno di spirito

Questi i pregi. Volendo, si può aggiungere che la Roma regge dalla cintola in su. Con questo introduciamo i segni a matita rossa: ovvero, la banda Mourinho cede spesso il pallino del gioco agli avversari, pur riuscendo a contenere gli avversari (Rui Patricio esordisce bene) a meno di topiche da tirata d’orecchi (Cristante che si fa scappare Milenkovic sull’1-1). La Fiorentina, con l’uomo in meno per piu’ di un’ora, tira di più dei giallorossi e questo è un fatto. L’altro uomo più atteso, Dusan Vlahovic, tradisce i suoi regalando ad Abraham la palla del vantaggio romanista, ma per il resto i viola (a proposito, stupenda la maglia gialla con lo stemma anni ottanta dei Pontello) la fanno sudare, eccome.

Lo Special One sa comunque difendersi e contenersi, come un pugile che incassa e sfianca prima di mollare il colpo del ko: l’intraprendenza dei viola lascia posto alla trazione anteriore giallorossa, con Shomurodov che si inserisce bene negli ingranaggi e -per l’appunto- Abraham che fa quel che Dzeko non faceva, -o quantomeno faceva in misura molto minore- recitare il ruolo di quello che non la butta solo dentro, ma fa anche segnare. Chiosa su Zaniolo: è presto per dire se dopo il doppio infortunio tornerà quello di prima, ma di sicuro la grinta c’è. Anche troppa. Lorenzo Pellegrini e Mkhitaryan altre radiose conferme.

Agosto, mese di scudetti estivi, come beffarda ironia dei tifosi laziali comanda. Comprensibile da un lato l’euforia, quando hai da un lato un mister che, se non è il miglior tecnico degli ultimi vent’anni, quantomeno mediaticamente garantisce e consolida il primato di una città che eterna vuole rimanere anche nel piano pallonaro. Uscendo dunque dal ghetto e alzando gli occhi verso Parigi, Madrid, Londra. Dall’altro lato, è proprio la mentalità media romana che rimane da club di medio raggio, propria di chi è ostaggio della continua ricerca di un idolo, della dimensione onirica verso un titolo tricolore agognato e che manca da 20 anni. Lo stesso Dzeko, brocco da scartare a inizio carriera in giallorosso, è diventato fonte di lacrime amare appena staccato il biglietto verso Milano Centrale.

In realtà, per quanto disprezzati dai “f*cking idiots” (leggasi: tifosi stanchi di promesse e mediocrità), Pallotta e Baldissoni già al tempo elevarono la Roma -per quanto solo a livello mediatico- da club di alto livello in Italia (ed ex outsider delle grandi del calcio) a realtà internazionale che potesse confarsi a una città semplicemente tra le dieci capitali del pianeta. Friedkin, appena insediatosi, ha dimostrato di fare ancora più sul serio (e no, non parlo del figlio Ryan fattosi paparazzare al tempo con Diletta Leotta). Ai tifosi giallorossi possiamo dire solo di andarci piano e di lasciar lavorare colui che in fondo…parafrasando un concetto in una parlata indigesta quale quella milanese… di certo “non è un pirla“.



Valerio Campagnoli (fonti Twitter, Instagram, Calciomercato.com)