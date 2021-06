Quando l’Europeo lo giocano i tifosi

Andiamo alla scoperta dell’EuroFanz, il torneo che da quasi quindici anni riunisce i supporters di club e nazionali da tutto il Continente

Chi di voi non ha sognato, almeno una volta, di inforcare gli scarpini, calcare l’erba soffice di uno stadio, caricarsi con l’inno nazionale e magari correre sotto la curva dopo un gol -o urlare al cielo dopo aver parato un rigore? Da circa un decennio un gruppo di ucraini non vende sogni, ma solide realtà. Tutto merito del volenteroso Slavik Novytskyi , che assieme al Karpaty Lviv, club di massima serie, qualche anno fa fece pure una comparsata europea- organizza l’EuroFanz, una tre giorni nel periodo di giugno/luglio con sede a Leopoli. Tra pallone, divertimento e tanta, tanta birra.

Prima regola: mai prendersi sul serio.

Una roba mica da ridere, questa. Naturalmente a inviti, o comunque a partecipazione volontaria. Una tassa d’iscrizione (nulla di esagerato, visto anche il basso costo della vita in Ucraina) e un minimo di organizzazione logistica. Per il resto, puoi partecipare anche col fisico da lanciatore di coriandoli. Anzi: più sei scarso, meglio è, visto che i calciatori professionisti, ovviamente, non sono ammessi. Dilettantismo allo stato puro, ma tutto maledettamente organizzato con serietà: sorteggio integrale, arbitri federali, persino la ripresa televisiva con cronista annesso e sponsor come Coca Cola ed Uhlsport in bella mostra.

Il funzionamento, lo avrete intuito,non è tanto distante da quello a cui ci abitua un calcio di ben altro livello. Le squadre che confermano l’iscrizione vengono inseriti in gironi da 3 o da 4, a seconda delle circostanze. Poi, in tre giorni, tutte gare d’un soffio: prima giornata interamente dedicata alla fase a gironi, con gare a 8 giocatori da 40 minuti (50 per ottavi e quarti, 60 per le finali). Partite tutte d’un soffio, che si susseguono senza soluzione di continuità (e vengono spalmati su due campi, rigorosamente in erba finemente curata).

In tutto questo, tra la prima e la seconda giornata, vengono persino organizzati tornei di poker, black jack, biliardo e freccette. Ah, l’Ucraina…

Seconda giornata con il knockout stage, ovvero la fase a eliminazione diretta. Finalissima in uno stadio vetusto, ma comunque ben curato, alle porte della città: l’ultima edizione -chiaramente nel 2019- vinse la selezione francese, costituita dal fan club ufficiale transalpino degli Irrésistibles Bleus. Fu la prima volta dopo anni di tripudi di selezioni slave, che sono poi -per ovvi motivi logistici- la maggioranza dei sodalizi partecipanti.

L’Europeo dei supporters, dunque. Solo tifosi di squadre nazionali? Non proprio, anzi: la maggioranza delle partecipazioni viene proprio da squadre di club. Accanto naturalmente al Karpaty Lviv padrone di casa, alcuni sconosciuti come gli slovacchi dello Spartak Trnava (ma veri aficionados dell’EuroFanz) o lo Slovacko (che, ironia della sorte, viene dalla Repubblica Ceca), ma anche Dynamo Kiev, Newcastle o il Feyenoord.

Finale 2017, la Slovenia supera la Bielorussia. L’agonismo è quel che è, ma in fondo chi siamo noi per giudicare, incalliti e goffi calcettari del giovedì sera???

Per l’Italia invece? Gli apripista della pattuglia tricolore furono i supporters del Chievo e non è un caso che una tifoseria così sui generis (fuori dal chiasso e dal rumore, ma con tanto colore e attaccamento alla maglia) siano stati i primi a rappresentarci. Vennero poi interisti e romanisti. Nel 2013, anno della Confederation Cup brasiliana con partecipazione degli azzurri di Prandelli, partecipò anche una selezione Italiana.



Ne fece parte anche il sottoscritto, qui un diario delle nostre (dis)avventure in terra Ucraina.



Valerio Campagnoli (fonti dal gruppo FB EuroFanz)