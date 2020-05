Quando il talento non è tutelato dal proprio corpo

Sono tante le carriere infrante di campioni o presunti tali, i quali si sono visti minati dei successi che, se non fosse stato per i guai fisici, sarebbero sicuramente arrivati

La rinomata sala dei cristalli è un luogo che si trova presso la Punta Helbronner, una montagna del Massiccio del Monte Bianco nelle Alpi Graie, lungo la frontiera tra Italia e Francia. All’interno troviamo diverse tipologie di questo raro e spigolosissimo minerale, tanto bello e aggraziato quanto fragile. La paura che possa sgretolarsi o sfiancarsi per terra viene al solo contatto con lo sguardo. Difatti le teche di sicurezza che rivestono e sostengono queste strutture solide si ergono con imponenza, dando la sensazione di essere ben salde.

Questo parallelismo è più che dovuto e serve ad introdurre una ristretta cerchia di splendidi campioni che purtroppo non sono stati assistiti fino alla fine dal proprio corpo. Chimere eleganti che danzando sul verde tappeto da gran galà hanno mostrato lampi di classe da rimanere ben impressi in tutti coloro che li hanno potuti ammirare.

Qui non si sta parlando di chi, pur avendo un fisico integro e pronto, non è stato coadiuvato dalla razionalità e buon senso nel comprendere le occasioni sprecate, e le ha irresponsabilmente gettate nella mondezza.

Pinterest

I giocatori in questione sono tutti quei talenti di spessore indefinito che si sono visti recapitare un congedo fisico a tempo indeterminato senza volerlo o che comunque a fasi alterne non avevano la piena padronanza delle doti atletiche. Prendiamo ad esempio Marco van Basten, che più di tutti si è visto segare la carriera nel momento di massima interpretazione del proprio successo. Si è ritirato a soli 28 anni, anche se l’ufficialità è stata data soltanto a 30, e nonostante ciò aveva già coronato il sogno di vedere riempite le bacheche dei più importanti trofei personali e societari. Quelle ginocchia che lui non ha mai perdonato. Danzava sulle punte, si diceva.

Ronaldo “il fenomeno”, è un altro esempio illustre di sfortuna e proverbiale incapacità di non poter gestire i notevoli e mutevoli guai fisici che lo hanno perseguitato per anni. Rispetto al su citato è stato capace, più o meno, di difendersi riguardo le atroci peripezie fisiche che lo hanno bersagliato, uno dopo l’altro, inducendolo a modificare le proprie connotazioni geografiche in mezzo al campo. Diversi modi di interpretare il calcio che Ronaldo ha saputo adottare soltanto grazie alla sua immensa padronanza tecnica. Negli anni, antecedenti gli infortuni, è stato il più forte di tutti.

National Football Museum

Michael Owen, Pallone d’Oro 2001, considerato uno dei centravanti inglesi più forti della storia, è stato un giocatore talentuoso, una punta tutta tecnica e velocità, che ha condito i numerosi infortuni in carriera a periodi di calcio da non potersi dimenticare. Doti da centometrista, palleggio e un discreto colpo di testa nonostante la sua stazza non fosse poi così imponente.

In casa Milan chi si chiedesse qual è stato il più grande rimpianto sotto forma di giocatore inespresso, tutti all’unisono risponderebbero Alexander Pato. Brasiliano, approda ai rossoneri che ben sperano nel suo futuro descritto come brillante e di prospettiva. Le qualità le ha tutte per potersi imporre nella zona avanzata e di finalizzazione: velocità, potenza e tecnica. Durante la permanenza a Milano qualcosa non va come deve, non si riuscirà mai a comprendere fino in fondo cosa possa avere portato un tale ragazzo di prospettiva ad iniziare ad avere tutta una serie di infortuni che lo hanno allontanato, via via dal calcio che conta. Per ricordarci del suo potenziale basterebbe guardare il goal fatto al Barcellona di Messi, roba che nemmeno in slow motion si riuscirebbe a decifrare per il tipo di progressione fatta.

Perché a questo punto non parlare di Arjen Robben?. Ala olandese che ha a lungo militato nel Bayern di Monaco e che si è contraddistinto per una rapace corsa, con repentini spostamenti verticali palla al piede e conclusioni chirurgiche con quel mancino che tanti avrebbero voluto al posto del loro piede. Gli infortuni ahilui lo hanno penalizzato non poco visto ciò che ha conquistato e in virtù di quello che invece avrebbe potuto.

Chiudiamo con una ferita ancora aperta e che rimarrà nei nostri cuori, per il candore e le indubbie caratteristiche che a tratti ne hanno descritto il probabile campione che avrebbe potuto essere: Giuseppe Rossi. Una delle prospettive più rosee che dovevano emergere, Pepito è stato costellato da infortuni, che susseguendosi ne hanno minato irreparabilmente la carriera, tanto da non permettergli di imporsi in squadre blasonate. Un vero peccato.

Foto: PeriodicoDaily

Cesare D’Agostino