Qualificazioni Qatar 2022: la situazione in Europa

I gironi europei per l’accesso al prossimo campionato del mondo sono quasi terminati, ecco chi rischia tra le big

Con le ultime due giornate di qualificazione alle porte, ci si gioca tutto per l’accesso a Qatar 2022. Se per alcune nazionali la missione è già stata compiuta con anticipo, altre dovranno sudare fino all’ultimo per sperare in un posto diretto o per assicurarsi quantomeno i play-off. Vediamo nel dettaglio la situazione in ogni raggruppamento. Nel gruppo A comanda la Serbia ma ha un match in più del Portogallo, distante solo un punto e dunque col destino nelle proprie mani. Nel gruppo B Svezia e Spagna se la giocheranno fino all’ultimo con gli scandinavi forti di due punti di vantaggio. Nel gruppo C Italia e Svizzera avranno uno scontro diretto cruciale che deciderà primo e secondo posto o in caso di pareggio rimanderà ogni decisione all’ultimo turno. I gruppi D ed E hanno Francia e Belgio come chiare favorite che aspettano solo l’aritmetica per festeggiare la qualificazione, già ottenuta invece da Danimarca e Germania, comandanti indiscusse dei gruppi F e J. Nel gruppo G capeggiato dall’Olanda possono sperare ancora Norvegia e Turchia distanti rispettivamente di due e quattro punti. Nel gruppo H è lotta a due tra Russia e Croazia con i primi avanti di due lunghezze. Infine nel gruppo I comanda l’inghilterra ad un passo dalla qualificazione.

Fonte foto: nexodirio.com

Alessandro Fornetti