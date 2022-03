Qualificazioni Qatar 2022: 3 posti ancora da assegnare

Quasi tutto deciso per il prossimo Mondiale, vediamo nel dettaglio la situazione in ogni parte del mondo

Il Mondiale in Qatar è sempre più vicino e si va man mano a completare il tabellone delle qualificate da ogni parte del mondo. Da decidere attraverso i play-off ci sono solamente tre partecipanti: una uscirà dal percorso A in Europa, tra il Galles e la vincente di Scozia-Ucraina, la seconda dallo spareggio intercontinentale tra Perù e la vincente di Emirati-Australia e la terza dal confronto tra Costa Rica e Nuova Zelanda. Le nazionali ad aver già staccato il pass per Qatar 2022 sono: Olanda, Germania, Danimarca, Belgio, Francia, Croazia, Serbia, Spagna, Inghilterra, Svizzera, Portogallo e Polonia in Europa, Brasile, Argentina, Ecuador e Uruguay in Sudamerica, Canada, Messico e USA in Nord e Centro America, Ghana, Senegal, Camerun, Marocco e Tunisia in Africa e Qatar, Iran, Corea del Sud, Giappone e Arabia Saudita in Asia.

Fonte foto: mondonazionale.it

Alessandro Fornetti