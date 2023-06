Qualificazioni Euro 2024: bene Francia, Portogallo e Inghilterra, Lukaku-gol nel pari del Belgio

Tempo di lettura 3 minuti

Si è giocata la terza giornata dei gironi che porteranno alla rassegna europea dell’anno prossimo in Germania, non ha giocato l’Italia impegnata nella Nations League

Turno numero 3 nelle qualificazioni a Euro 2024, ecco com’è andata nei singoli gironi.

Gruppo A: riposava la Spagna che ha giocato e vinto la Nations League. Doppio 2-1 esterno nei due match: Scozia a punteggio pieno, vittoria in rimonta con la Norvegia di Haaland (in gol su rigore). Successo della Georgia sul campo di Cipro.

Gruppo B: vince 3-0 la Francia, a punteggio pieno, in casa di Gibilterra. A segno anche Giroud e Mbappè. La Grecia ha la meglio in casa sull’Irlanda (2-1).

Gruppo C: Italia non impegnata in questa giornata, roboante successo dell’Inghilterra, a punteggio pieno, a Malta, 4-0 per i ragazzi di Southgate. Beffa per la Macedonia del Nord. Tra le mura amiche in vantaggio per 2-0 al termine del primo tempo si fa rimontare nella ripresa dall’Ucraina che vince alla fine per 3-2.

Gruppo D: girone ricco di gol. La Turchia vince in Lettonia subendo il pareggio al 94’ e segnando il gol vittoria al 95’, 3-2 il risultato finale. Altra vittoria in trasferta quella dell’Armenia che supera 4-2 il Galles con le doppiette di Zelarayan e Ranos.

Gruppo E: successo dell’Albania 2-0 contro la Moldavia, a segno il giocatore del Sassuolo Bajrami. A casa delle Isole Faer Oer secco 3-0 della Repubblica Ceca.

Gruppo F: doppio 1-1 nei due match di giornata. Con Lukaku il Belgio riprende l’Austria dopo l’autogol di Mangala. L’Azerbaigian impatta in casa con l’Estonia.

Gruppo G: altri due pareggi anche in questo raggruppamento. Tra Lituania e Bulgaria finisce 1-1, tra Montenegro e Ungheria match a reti bianche.

Gruppo H: successi casalinghi per Finlandia e Danimarca. I primi superano 2-0 la Slovenia, i secondi vincono di misura contro l’Irlanda del Nord. A San Marino passa per 3-0 il Kazakistan.

Gruppo I: la Svizzera vince e resta a punteggio pieno ma non senza faticare a casa di Andorra per 2-1. Stesso risultato in trasferta per Israele che espugna il campo della Bielorussia. Finisce invece 0-0 tra Kosovo e Romania.

Gruppo J: bella vittoria del Portogallo che fa tre su tre, in casa supera 3-0 la Bosnia-Erzegovina con la rete di Bernardo Silva e la doppietta di Bruno Fernandes. Nelle altre due gare successo 2-0 del Lussemburgo contro il Liechtenstein mentre la Slovacchia sbanca il campo dell’Islanda per 2-1.

Glauco Dusso