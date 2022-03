Qualificazione Europeo U21: L’Italia gioisce, quattro punti in due gare e primo posto nel girone

Gli azzurrini conquistano quattro punti importanti per le qualificazioni al prossimo Europeo di categoria

L’Italia U21 di Paolo Nicolato si prende la vetta del Girone F di qualificazione al prossimo Europeo non brillando del tutto in due partite sulla carta agevoli contro Montenegro e Bosnia Erzegovina. Nella prima gara, disputata in trasferta contro i montenegrini, gli azzurrini sono stati bloccati sulla parità, mentre nel secondo match, in casa contro i bosniaci, sono riusciti ad ottenere i tre punti grazie ad una prestazione sicuramente più convincente.

L’1-1 ottenuto in Montenegro grazie al gol di Samuele Ricci ha mostrato un Italia in difficoltà, capace di creare poche occasioni da gol e di finalizzare solo con il centrocampista di proprietà del Torino. Nell’1-0 contro la Bosnia invece, la nazionale azzurra ha mostrato più convinzione e voglia di raggiungere un risultato pieno, con il gol di Rovella decisivo ai fini del risultato. I quattro punti in due partite sono un buon bottino per gli uomini di Nicolato che superano la Svezia in vetta al gruppo F quando mancano solamente tre incontri alla fine. Dopo il pareggio in trasferta, la vittoria era l’unico risultato possibile se non si voleva complicare un cammino finora molto buono, con gli azzurrini ancora imbattuti grazie a cinque vittorie e due pareggi in sette gare. Due sole reti in due match contro avversarie sicuramente più deboli possono essere un campanello d’allarme, ma di contro la fase difensiva e il portiere hanno dato ottimi segnali.

La situazione nel girone ora è molto favorevole agli azzurri che comandano con 17 punti, seguiti dalla Svezia a 14, poi Bosnia Erzegovina a 11, Irlanda a 10, Montenegro a 8 e Lussemburgo a 1. Il calendario nelle ultime tre riserva Lussemburgo, Svezia ed Irlanda con ottime possibilità di chiudere il discorso qualificazione in anticipo. In un periodo non facile per l’Italia calcistica, l’Under 21 lancia un segnale positivo ed indirizza la qualificazione al prossimo Europeo con quattro punti in due partite contro Montenegro e Bosnia Erzegovina.

Fonte foto: corrieredellosport.it

Alessandro Fornetti