Qualificato in Europa per 13 anni consecutivi: il Napoli è ufficialmente in Champions League

Qualificato in Europa per 13 anni consecutivi: il Napoli è ufficialmente in...

La striscia record azzurra continua. Nonostante non sia il primato assoluto la società partenopea può festeggiare il miglior risultato in corso tra tutte le squadre italiane

Il pareggio della Roma nel posticipo con il Bologna ha di fatto spedito matematicamente in Champions League Napoli e Juventus. Per la squadra di Luciano Spalletti si tratta del tredicesimo anno consecutivo in cui conquista la qualificazione alle competizioni europee. Il record assoluto appartiene alla Juventus che vanta la striscia maggiore in questa particolare classifica. I bianconeri annoverano 28 stagioni consecutive in Europa dal 1963/64 al 1990/91, cavalcata interrotta dalla Juve di Gigi Maifredi. A seguire ecco l’Inter con 16 annate (dal 1976/77 al 1991/92) e il Milan fermo a 15 (1999/00 – 2013/14). Quello del Napoli è sicuramente il miglior filotto in corso e potrà certamente migliorare il suo score nelle prossime stagioni. Intanto i tifosi azzurri possono godersi il ritorno in Champions dopo due anni, una missione che a mister Spalletti riesce quasi sempre dopo le esperienze con Udinese, Roma e Inter.

Glauco Dusso