Quali sono i gol più incredibili arrivati al 90°…

La rete nella sua doppia valenza siglato/subìto procura allo stesso tempo gioia e sconforto. Gioia nei supporter della squadra che lo realizza e viceversa. Bene, prendete lo stesso gol e proiettatelo idealmente oltre il 90° minuto e vedrete questi stati d’animo moltiplicarsi per 10, per 100 soprattutto se la posta in palio è molto alta

Il “padre” dei gol oltre il 90° viene da un calciatore degli anni Trenta Renato Cesarini. Oriundo argentino, Cesarini giocò nella Juventus dal 1929 al 1935 e la sua prerogativa era quella di segnare diversi gol in finale di partita. Da lui deriva la famosa espressione “Zona Cesarini” con particolare riferimento a un gol da lui segnato al 90° durante un’importante partita della nazionale italiana.

Tornando ai giorni nostri, i gol segnati oltre il 90° sono addirittura aumentati. Da quando è stato introdotto il VAR in Italia, si è anche deciso di dare maggiore consistenza ai minuti di recupero per cui non è infrequente che ci siano partite che si prolungano fino a ridosso del 100°. In una situazione tipo questa si è realizzato il pareggio della Sampdoria ai danni della Lazio, gol di Saponara al minuto 98’49 (stagione 2018-19), questo gol è considerato come quello concretizzato più tardivamente, se non in assoluto, quanto meno nella serie A italiana.

Il prolungarsi notevolmente dei tempi regolamentari, come si diceva, si è accentuato con l’uso del VAR. È capitato infatti che azioni contestate, soprattutto gol e rigori, abbiano richiesto lunghi conciliaboli tra addetti alla tecnologia e il direttore di gara della partita. Tuttavia, la valorizzazione dei tempi di recupero è comunque precedente al VAR. È il caso della partita del 1996 tra Udinese-Lazio con Fuser che pareggiò al minuto 95’22’’ a fronte dei 6 minuti di recupero concessi dall’arbitro Treossi.

Nella lista dei gol segnati in zona Cesarini c’è da segnalare quello di Kevin-Prince Boateng in Cagliari-Sassuolo dell’agosto 2018, minuto 98’48. Il prolungamento dei tempi di recupero e la maggiore probabilità che vengano realizzati gol oltre il 90° influiscono anche sulle scommesse live, infatti, gli scommettitori devono sempre avere ben presente che la partita quasi mai finisce al novantesimo minuto. Di seguito un elenco di alcuni gol in zona Cesarini realizzati in altre circostanze.

Liga spagnola: Eibar-Siviglia (1-3) gol al minuto 98’50;

Premier League: Chelsea-Everton (3-3) gol al minuto 97’53;

Premier League: Arsenal-Liverpool (1-1) gol al minuto 101’48;

Europa League: Steaua Bucarest-Napoli (3-3) gol al minuto 96’58;

II divisione Brasile: Náutico-Grêmio (0-1) gol al minuto 106’00.

Quest’ultima impresa venne realizzata dal Grêmio privo di ben quattro titolari, squalificati durante il match. Grazie a questa vittoria il Grêmio disputerà nell’anno successivo, il 2006, la stagione nella Serie A brasiliana.

Fonte foto: Gazzetta.it