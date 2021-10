Qualcosa non Var, i dubbi della domenica

Non si fermano le polemiche per il rigore assegnato alla Juventus ieri sera a San Siro, anche a Roma, però, un episodio che è stato messo in parallelo con quello del derby d’Italia

Quinto campionato di serie A con il Var e ancora ci troviamo di fronte a dubbi sul suo utilizzo. Riflettori su Inter-Juventus e, di rimbalzo, Roma-Napoli. Sotto la lente l’operato di Mariani. Ieri dopo il contatto tra Alex Sandro e Dumfries, giudicato non falloso, è stato richiamato all’ “on field review”. Il protocollo parla di intervento in caso di un episodio non visto oppure di chiaro ed evidente errore dell’arbitro. Le proteste si sono generate dal fatto che avendo visto e non essendo un chiaro errore il Var non potesse intervenire. A Roma, invece, auricolare silenzioso per Massa. Contatto tra Anguissa e Vina in area romanista, impatto duro ma fortuito e quindi non passibile di sanzione.

La sensazione è che la sensibilità della Var Room cambi a seconda degli interpreti ma di questo passo continueranno a crearsi precedenti che metteranno sempre più in difficoltà gli arbitri. Il campionato è lungo e sicuramente se ne parlerà ancora.

Glauco Dusso