Qatar 2022: Russia ufficialmente fuori dai playoff, Scozia-Ucraina si giocherà a giugno

Entrambe le decisioni erano nell’aria da giorni ma ieri sono state ufficializzate, niente mondiale per i russi, l’altro spareggio invece spostato in estate

La guerra tra Russia ed Ucraina tracima anche sul campo da gioco, con la Fifa che sulla scia degli ultimi eventi ha preso due decisioni importanti in vista degli spareggi per qualificarsi al mondiale in Qatar del prossimo novembre. La nazionale russa è stata ufficialmente squalificata dai playoff e dunque la Polonia sua avversaria andrà direttamente in finale. La semifinale tra Scozia ed Ucraina invece si giocherà a giugno, nella speranza che la situazione in Europa dell’est sia migliore.

Luca Missori

(Fonte immagine: Repubblica.it)