Qatar 2022: Pulisic sarà a disposizione degli USA contro l’Olanda

Il giocatore del Chelsea ha rimediato una contusione nella gara contro l’Iran, ma ha rassicurato che sabato contro gli Orange ci sarà

Una gioia a metà per Christian Pulisic: nella sfida con l’Iran di ieri sera ha segnato la rete che ha permesso agli Usa di qualificarsi per gli ottavi di finale del mondiale, ma sull’azione del gol ha rimediato una contusione scontrandosi col portiere avversario. Poco male, l’attaccante del Chelsea infatti, dopo essere stato ricoverato in ospedale per motivi precauzionali, ci ha tenuto in prima persona a rassicurare squadra e tifosi scrivendo sul proprio profilo Twitter che sarà a disposizione per la partita di sabato contro l’Olanda. Un recupero prezioso in vista di una sfida che potrebbe essere storica per la nazionale statunitense.

Luca Missori